Benzina, il metodo per risparmiare è sotto i tuoi occhi ma non l’hai mai visto

Il caro benzina ci sta attanagliando, ma il metodo per risparmiare esiste ed è sotto i nostri occhi facilissimo da trovare.

Dallo scoppio del conflitto in Ucraina, la benzina è arrivata alle stelle, ma esiste un modo per poter risparmiare.

E’ un momento difficile questo per le tasche degli italiani, con il caro vita che sta mettendo a dura prova la maggior parte delle famiglie.

Benzina, le App per trovare dove risparmiare

Entrare in macchina in questi mesi diventa un incubo per milioni di Italiani, che ogni giorno devono fare chilometri spendendo molto di benzina.

Il prezzo della benzina è un incubo che negli ultimi mesi sembra proprio non passare, e molte persone fanno parecchi giri ogni giorno, per cercare i posti dove poter risparmiare qualche euro. Il costo del rifornimento è arrivato alle stelle, ma un modo per risparmiare c’è. Purtroppo il problema legato alla spesa per il carburante è diventato enorme, e la spesa per chi è costretto ad utilizzare la macchina ogni giorno, è aumentata a dismisura.

Un modo per risparmiare, anche sui giri per cercare dove andare, è quello di utilizzare delle App, come consiglia Trendonline, che permettono di risparmiare mediamente circa 0.20 centesimi al litro per ogni rifornimento. Queste app aiutano a conoscere i prezzi della benzina e i distributori in zona, ma non solo; aiutano anche a tenere sotto controllo il consumo di carburante durante la marcia, così da capire l’andamento da tenere.

“Benzina comparatore di prezzi” è un’applicazione simile a Prezzi Benzina, che permette di trovare il distributore in zona più economico, comparando a distanza i prezzi tra loro. E’ disponibile su IOS e su sistemi Android.

Waze, invece, è la app forse più famosa, specialmente tra i giovani. Principalmente utilizzato come navigatore, non tutti sanno che ha una funzione per cercare i distributori più vicini con prezzi relativi, nella sezione “aree di servizio”. Anche questa app è disponibile sia su Android che su IOS.

Altra app utile è Drivvo, che permette di tenere traccia di tutte le spese dei rifornimenti fatti per la nostra auto, un modo per poter capire dove e come risparmiare.

Infine Simply Auto sembra essere una app di grande successo, che permette di fare un conto molto specifico di tutte le spese che puntualmente andiamo a sostenere per la gestione e manutenzione della nostra auto. Queste app rappresentano un valido aiuto per capire come anche gestire il caro benzina, i movimenti, ecc.