Dimmi come guidi e ti dirò chi sei: la posizione delle mani sul volante racconta molto di te

Come guidi può rivelare molto su di noi, soprattutto la posizione delle mani sul volante. Vediamo in che senso.

Il nostro test di oggi guarda come guidiamo, e in base a come posizioniamo le mani sul voltante, ci dirà qualcosa di molto interessante.

Quanti di voi hanno la patente? milioni di persone sicuramente, che ogni giorno guidano un automezzo, per lavoro o per svago.

Come guidi ti dice chi sei

Il test di oggi di CheSuccede parla del modo in cui guidiamo, che in pochi sanno che è un messaggio chiaro di come è la nostra personalità.

Quando guidiamo, non facciamo mai caso ad un gesto automatico come quello di tenere il volante. Eppure come lo facciamo può dirci molto di noi. Guardate allora attentamente la foto del nostro test di oggi, e scegliete in quale dei 3 modi di guidare vi rispecchiate. Per indicare il modo di guida, si fa riferimento alle lancette dell’orologio, e quindi all’orario.

RISPOSTA A: Se guidate alle 10 e 10, con entrambe quindi le mani sul voltante, vuol dire che siete chiaramente delle persone precise, perfezioniste, e che soprattutto che seguono le regole. Come sappiamo, questa posizione è quella considerata corretta da tutti i punti di vista, ed è quella che ci insegnano durante le lezioni di scuola guida (e che bisogna mantenere durante tutto il tempo dell’esame per la patente).

RISPOSTA B: Se guidate alle 9 e 15, quindi tenendo entrambe le mani sul volante ma più larghe, avete un’apertura verso il mondo, ed amate la tranquillità e l’armonia con il vostro contorno. Per questo, nella guida e nella vita, evitate i litigi e rispettate le precedenze, ma non sempre questo è possibile. Quando subentra qualche fuori onda, tendete ad andare in ansia più del dovuto.

RISPOSTA C: Se guidate alle 12 e 15, ponendo le mani non in asse ma una su e l’altra più verso il basso del volante, tendete a fare un pò il vostro gioco, e le vostre regole. Questa guida, infatti, è tendenzialmente di chi spesso toglie una mano e guida solo con la sinistra. Spesso chi guida così, tiene in mano oggetti come il cellulare con l’altra, e questo come sappiamo è sinonimo di grande pericolo, oltre che vietato dalla legge. Il saper guidare con una mano indica sicurezza, ma dovete fare attenzione a saper riprendere in mano le redini della guida al momento giusto, perché la multa è davvero dietro l’angolo!