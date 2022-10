Famoso programma tv cola a picco, la conduttrice paga un conto salatissimo

I programmi televisivi vivono alti e bassi ma in questo caso si tratta prevalentemente di bassi. Ci sono momenti ottimi per la carriera e altri un po’ meno, lo sa bene chi conduce i programmi in tv e deve fare sempre i conti con lo share.

Dopo stagioni floride e grandi successi, è arrivato il momento di pagare un prezzo molto alto. Purtroppo nessuno credeva possibile che anche un personaggio così famoso potesse mandare a picco un programma e invece alla fine è successo.

Questo potrebbe portare a una chiusura anticipata o addirittura alla cancellazione, forse si sceglierà di provare con una conduzione differente ma ora il finale è tutto da scrivere ma c’è grande tensione per tutta la questione in atto.

Programma tv a picco

Il palinsesto sembrava sicuro, dopo gli ottimi numeri su Rai Due e poi su Rai Uno rispettivamente con due programmi differenti, ci si aspettavano scintille, perché non è successo? Il pubblico è molto vulnerabile e cambia idea continuamente.

Caterina Balivo doveva essere una garanzia e invece si è trasformata in un grande flop. Detto Fatto era andato molto bene con la sua conduzione e ci si aspettava un nuovo colpo, in realtà questo non è accaduto. Per questo i piani alti di Viale Mazzini sono adirati.

Negli ultimi mesi ha lavorato a tre progetti differenti: Tv8 su Sky, Chi vuole sposare mia mamma? E Help Ho Un dubbio in seconda serata su Rai 2. Proprio questo programma non è andato bene. Mentre gli altri due si sono attestati sulla media delle reti dove venivano trasmessi, questo ha dato un risultato inaspettato. Era partito bene, poi il 3.4% di share, quindi numeri che nessuno poteva immaginarsi. Anche gli altri due comunque non sono stati un successo e la conduzione non ha fatto la differenza, cosa che in realtà dovrebbe essere. Da settembre inoltre è presente con il quiz su La7 Lingo-Parole in gioco ma anche qui la nota è dolente e anche di parecchio perché la trasmissione non è arrivata nemmeno all’1% di share, praticamente un disastro.

Le sorti della sua carriera al momento sono preoccupanti, non è la prima che potrebbe finire nel dimenticatoio come è accaduto a molti presentatori per anni. Basti pensare a Enrico Papi che solo ultimamente ha avuto una nuova possibilità ma altri sono proprio spariti come Alessandro greco. La Balivo quindi ora è sull’allerta massima dopo le profonde critiche ricevute in questi mesi.