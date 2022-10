Quello che ha fatto questo bambino è incredibile, potrebbe accadere a chiunque

Ciò che ha fatto questo bambino è stato incredibile e poteva accadere a qualsiasi persona.

La vicenda è avvenuta nella periferia est di Roma ed un bambino ha avuto il coraggio di andare oltre le sue paure.

Diversi cittadini hanno notato la scena e sono rimasti sbigottiti dall’audacia e dalla freddezza del bimbo.

Il coraggio del bimbo ha scioccato tutti

Pochi giorni fa, intorno alle 8 di mattina al numero unico per le emergenze, arriva una telefonata: “Papà sta picchiando mamma, correte“. Dietro quella chiamata, c’è un bambino che, seppur sotto choc, è lucido nella denuncia.

Sul posto accorrono i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca, mentre l’attenzione dei vicini di casa viene attirata da un evento abbastanza insolito: sul tetto dell’abitazione segnalata, c’è un uomo che tenta di nascondersi. Infatti il padre violento, nel frattempo, stava cercando di scappare.

L’uomo è stato convinto a scendere ed è stato invitato alla calma, ma non ha voluto fare marcia indietro. Infatti, il padre stava cercando nuovamente di rientrare in casa, dove la convivente ed i quattro figli minori si erano rifugiati. Bloccato dai militari, l’esagitato ha aggredito un carabiniere, causandogli anche lesioni guaribili in quattro giorni, per una ferita alla mano.

Mentre l’uomo è stato portato in caserma, la donna è stata ascoltata dagli uomini dell’Arma. Portata al policlinico di Tor Vergata, a causa delle ferite riportate al volto e al collo, lì ha raccontato il suo incubo.

Dalla sua denuncia, sono emersi una serie di maltrattamenti subiti davanti ai figli, tanto violenti da farle temere per la propria incolumità. Infatti, dopo un un episodio dello scorso agosto in cui aveva subito la frattura del braccio, la donna aveva indottrinato i figli sulla necessità di contattare le forze dell’ordine se si fossero verificate nuove aggressioni. E così è successo. L’autorità giudiziaria, alla luce della gravità degli indizi raccolti dai carabinieri di Tor Bella Monaca, ha disposto per l’uomo il carcere a Regina Coeli.

In Italia, si stima che 427 mila minori, in soli cinque anni, abbiano vissuto la violenza tra le mura domestiche nei confronti delle loro mamme, nella quasi totalità dei casi compiute per mano dell’uomo. Le mamme vittime di violenza domestica in Italia sono più di 1,4 milioni ma solo una piccola parte, ossia il 7% delle donne che hanno subito violenze ripetute in casa, è fortemente consapevole dei soprusi subiti. Tra queste, più di 1 su 3 è stata vittima dei maltrattamenti anche durante la gravidanza.