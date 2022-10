Scossone a Buckingham Palace, re Carlo trema, non era mai successo

Buckingham Palace trema, e lo scossone riguarda il neo re Carlo III, che si trova di fronte a questa situazione per la prima volta.

La morte della Regina Elisabetta II ha scosso il mondo, ed ora al trono inglese è salita il primogenito Carlo III.

L’8 settembre il mondo ha perso uno dei personaggi del secolo, la Regina Elisabetta d’Inghilterra, il sovrano che ha fatto la nostra storia.

Re Carlo III la rivolta dello staff

Da pochi giorni Carlo è salito al trono d’Inghilterra come re, e Camilla come regina consorte, ma a quanto sembra i primi problemi già si sono presentati.

Sin dalle prime ore dell’ascesa al trono del figlio della defunta regina Elisabetta, le prime polemiche e dubbi si sono affacciati tra gli addetti ai lavori. I 70 anni di regno della sovrana hanno senza dubbio segnato Palazzo Reale, con tutte le sue abitudini e le certezze che dopo anni si sono radicate. Ma ora l’arrivo di Carlo rischia di far saltare qualche testa, come si suol dire.

Come ogni reale, Carlo III aveva al suo servizio da molti anni alcuni fedeli collaboratori. Secondo alcune fonti, ora che le cose sono cambiate, tutto lo staff di Clarence House – la vecchia residenza di Carlo e Camilla – ora è rischio, come anche una parte di quello di St James Palace, dove Carlo e altri reali hanno uffici.

Da quando Carlo ha preso le redini della Royal Family, lo staff è in attesa di capire cosa accadrà, e stando ai rumors, c’è chi addirittura parla di scioperi in vista, per contestare le decisioni eventuali di spostare parte dello staff, da sempre fedele al nuovo Re.

Ma visto il rincorrersi delle voci, subito sono arrivate le dichiarazioni ufficiali da parte di un portavoce del Re, prima che si possano allargare le polemiche. Il portavoce ha spiegato che tutti i dipendenti della corte britannica sono sempre stati a conoscenza dell’esistenza di una clausola nel contratto di lavoro, che prevedeva alla morte della regina Elisabetta dei possibili cambiamenti.

Il team di lavoro di lavoro a Buckingham Palace è composto da circa un migliaio di persone, e a quanto è dato sapere, parte dello staff di Clarence House è stato incorporato dopo il subentro di re Carlo. Purtroppo però, non è possibile impiegare ed inserire entrambi, e quindi alcuni dello staff che lavorava con Carlo e Camilla, probabilmente in concomitanza con l‘arrivo del Natale sapranno quale sarà il loro destino.