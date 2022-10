Hai sempre odiato i tuoi capelli? Preparati a ricrederti: quest’autunno vanno per la maggiore

Come porti i capelli potrebbe non contare molto per te, ma se li hai naturalmente in questo modo, il trend ti premia.

Hai mai fatto caso a come porti i capelli? sembra un’abitudine a cui non si fa caso, ma in questo periodo sembra molto importante.

I capelli sono croce e delizia per milioni di persone, perché alcuni gli danno molta importanza, mentre altri non ci fanno minimamente caso.

Liquid Hair, la rivincita dei capelli lisci

Parliamo dei capelli e della loro importanza per milioni di persone, che ogni giorno cercano il modo migliore di apparire e curare la propria chioma.

La novità arriva dalle passerelle delle Fashion Week che hanno visto presentare le nuove tendenze nella moda per la Primavera/Estate 2023. Ad imperare in fatto di capigliature, è il capello liscio come uno spaghetto. Il Liquid Hair, è questo il nome della tendenza, ha fatto furore ovunque, dentro e fuori le passerelle.

Le Fashion Week hanno visto il liscio imperare negli show di Blumarine, Prada e Versace, per fare qualche nome. Ma non solo, anche moltissime celebrities stanno comparendo in foto con questo look super liscio, amatissimo dal pubblico. Liquid Hair intende, come suggerisce il termine, l’effetto lucente bagnato, che ricorda molto l’effetto dei Glass Hair del 2018.

Per avere l’effetto spaghetto, è necessario un trattamento levigante a base di cheratina o formaldeide, che serve per eliminare totalmente l’effetto crespo sul capello, e dare quel meraviglioso effetto lucente alla chioma. Il trattamento dura circa 30 minuti di posa, e poi viene applicato un termoprotettore che prepara a ripetuti passaggi con la piastra, che daranno il definitivo effetto super liscio.

Per provare l’effetto in casa, sul web si propongono prodotti a base di acido ialuronico, o anche oli come quello di argan o di cocco che ricostruiscono il capello, o ancora chi suggerisce di usare l’aceto che illumina la chioma. La cosa importante da non dimenticare, è di tenere sempre a mente la salute del capello, e di evitare quindi più possibile trattamenti stressanti.

Nel frattempo, l’utilizzo di buoni prodotti per lavare e trattare i capelli, ed una piastra professionale, possono aiutare ad avere un effetto simile a quello delle celebrities. Sul web infatti, impazzano i look di star come Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Dua Lipa e Chiara Ferragni, che spopolano con meravigliosi liquid hair. In particolare le fans impazziscono per le lunghissime capigliature di JLo, cinquantenne splendida che sembra non aver mai un capello fuori posto, e della influencer più famosa del mondo, la nostra Chiara Ferragni. L’imprenditrice è apparsa recentemente con capelli lunghissimi effetto liquid in diversi scatti sui suoi social.