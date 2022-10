Svelato dopo anni un mistero del mondo del calcio

Dopo anni è stato svelato finalmente il mistero del mondo del calcio.

La clamorosa scoperta è stata svelata pochi giorni fa e tutti gli appassionati di calcio sono rimasti senza parole.

Dopo anni di segreti, finalmente l’enigma è stato smascherato e i fans, del gioco più bello al mondo, ora possono stare più tranquilli.

Il mistero del mondo del calcio

Alla Festa del cinema di Roma, sarà proiettato il documentario “Er gol de Turone era bono” di Francesco Micciché e Lorenzo Rossi Espagnet sul celeberrimo gol annullato al giocatore della Roma nel 1981 per un presunto fuorigioco contro la Juventus.

“Una follia che dura da 40 anni e sono stata obbligata a prendere questo documentario che ovviamente passerò di domenica“. Queste sono state le parole della direttrice del festival Paola Malanga.

Il 10 maggio 1981, al Comunale di Torino si gioca Juventus-Roma e c’é in ballo lo scudetto. Al 72 minuto, quando le due squadre sono ancora 0 a 0, Maurizio Turone della Roma fa un gol di testa. L’arbitro Paolo Bergamo convalida, ma immediatamente intercetta con lo sguardo la bandierina gialla del guardalinee Sancini, decretanto il fuorigioco e annullando il gol.

Restano 0 a 0 e la Juventus vince lo scudetto. La polemica dilaga e l’episodio è visto e rivisto alla moviola. La ferita lacerante è ancora aperta ed il gol di Turone è il soggetto del documentario diretto da Francesco Micciché, nel quale immagini di repertorio e accesi dibatti d’epoca si mescolano a nuove interviste e testimonianze, nelle quali scendono in campo i protagonisti. Infatti, da Turone a Bergamo e Sancini, a Prandelli, Marocchino, Pruzzo e Conti, tentano di rispondere sempre a quella domanda: ma il gol di Turone era buono?

La scelta di prendere il film di Micciché su uno dei più dibattuti casi sportivi nella Capitale, negli ultimi 40 anni, è stata “obbligata” per la direttrice della festa del cinema di Roma, poiché tutti le parlavano di questo fantomatico gol e ancora lo fanno.

“Una cosa incredibile che appassiona ancora gli sportivi romani. Come potevo non prenderlo per il mio festival? Sarà un evento sicuramente di grande attrattiva e, ovviamente, lo faremo passare di domenica“, conclude la Malanga.

Maurizio Turone è nato a Varazze il 27 ottobre 1948 ed è stato un ex calciatore italiano, di ruolo difensore. Il giocatore ha indossato le maglie del Genoa, del Milan, del Catanzaro, della Roma, del Bologna, del Savona e della Cairese. Nel suo palmares vanta 4 Coppe Italia ed una Coppa delle Coppe.