A 60 anni la star sfoggia un fisico da urlo su Instagram “Sembra il fisico di una trentenne”

“Sembra il fisico di una trentenne”, commentano i followers su Instagram, ma la star ne ha 60, e sfoggia ancora un fisico da urlo. Vediamo di chi si tratta.

Instagram è la vetrina virtuale di moltissimi personaggi famosi, i quali non esitano a postare le loro foto private e pubbliche.

In queste settimane le passerelle della moda hanno preso le prime pagine dei giornali, e siamo stati bombardati di foto e news sulle ultime dalle più importanti Fashion Weeks.

Alba Parietti, le sue sono ancora “le gambe più belle d’Italia”

Alba Parietti è da sempre uno dei protagonisti più presenti nella televisione italiana, sia da conduttrice che da opinionista.

La Parietti è considerata una delle donne più affascinanti e belle della nostra tv, sin dai suoi esordi nel famoso e indimenticabile sgabello di Galagoal, la trasmissione sportiva che l’ha consacrata al grande pubblico negli anni Novanta, accanto a Massimo Caputi.

Alba ha vinto l’Oscar TV come “personaggio televisivo femminile dell’anno”, ha condotto e preso parte a numerose trasmissioni come Fantastico, Domenica…In, i Telegatti. Ma la partecipazione più importante è stata in occasione del Festival di Sanremo 1992 dove Pippo Baudo la volle accanto, assieme a Milly Carlucci e Brigitte Nielsen. Come conduttrice, la Parietti ha avuto un successo grandissimo con la trasmissione di Gianni Boncompagni Macao, trasmessa in seconda serata su Rai Due.

La Parietti negli anni si è sempre saputa reinventare, ed essere presente soprattutto come opinionista in trasmissioni di intrattenimento, politica e reality show, segno della sua grande versatilità. Alba ha avuto anche dei ruoli in alcuni film cinematografici. Negli ultimi anni il pubblico l’ha vista partecipare come concorrente nel 2021 del varietà-talent di Rai Uno Tale e Quale Show ed al Cantante Mascherato. Nel 2017 ha partecipato anche allo show della Rai Ballando con le Stelle.

Alba è molto attiva sul suo profilo Instagram, dove posta moltissime foto del suo lavoro, ma anche momenti privati con il nuovo compagno ed il figlio Francesco Oppini, nato dal matrimonio con l’attore Franco Oppini. Le ultime foto di questi giorni vedono la Alba nazionale con dei super look indossati in occasione della sua partecipazione alla Fashion Week di Milano.

La conduttrice, ospite della sfilata di Elisabetta Franchi, ha indossato un micro dress nero monospalla, con una cintura dorata a forma di fiocco sul davanti, ed un paio di scarpe con il tacco bianche e nere con un piccolo fiocco. I followers hanno per la maggior parte commentato con grane entusiasmo il fisico mozzafiato sfoggiato dalla sessantunenne Parietti, che ha mostrato il suo pezzo forte, le lunghissime gambe che hanno fatto impazzire mezza Italia.

“Una donna capace di dire la sua età è una donna capace di tutto . E mi sembra di averlo ampiamente dimostrato . Sono 61 anni che ve lo dico“, ha scritto Alba sotto una foto in compagnia di Katia Noventa. “Ma ne dimostri 31!”, “E le trentenni mute”, commentano alcuni fans.