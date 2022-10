Beautiful, Eric fa piangere tutti, le anticipazioni dall’America

Le anticipazioni dall’America di Beautiful parlano di Eric che fa piangere i telespettatori. Vediamo il motivo, e cosa accadrà.

Anche questa settimana le anticipazioni dall’altro lato dell’oceano tengono col fiato sospeso i fans della soap opera americana.

Beautiful continua dopo anni ad appassionare milioni di Italiani e telespettatori in tutto il mondo.

Le anticipazioni dal 10 al 15 ottobre, novità sul fronte Eric

Le anticipazioni dall’America che arrivano, e sono pubblicate dal sito specializzato Blastingnews, ci raccontano le evoluzioni delle puntate dal 10 al 15 ottobre 2022.

Secondo le notizie che arrivano dall’America, Quinn si trova spiazzata da Eric che l’ha perdonata ed anzi le ha chiesto pregandola di tornare con lui. Sheila intanto ricatterà Jack, avendo in mando il suo segreto, e pronta a rivelarlo in qualunque momento. Sheila non fa stare tranquilla nemmeno Steffy – costretta ad allontanarsi e viaggiare con Ridge per motivi di lavoro – e per questo si raccomanda a Finn di tenerla lontana quanto possibile.

Ridge e Steffy, prima di partire per il viaggio, pensano ad una strategia per bloccare Sheila, ma non risulta nessuna idea abbastanza forte. Carter va da Quinn e le comunica che i documenti per il divorzio da Eric sono pronti, felice di poterle promettere di vivere il loro amore senza doversi più nascondere. Quinn però, continua a pensare ad Eric, che l’ha perdonata e le ha aperto di nuovo le porte.

Ora la donna si trova tra due fuochi, e la storia appassionerà ancor di più il pubblico, curioso di sapere con chi deciderà di continuare Quinn. Da un lato Carter le organizza una cena romantica, con tanto di proposta di convivenza nel suo loft, ma Eric non sarà da meno: Forrester infatti, commuoverà tutti, dedicando al pianoforte una canzone a Quinn, pregandola di tornare a casa.

Sul fronte di Sheila, che sembra preoccupare molti nella soap, Jack va a trovare la donna in albergo, e le dice chiaramente che è giusto che lasci immediatamente Los Angeles per il bene di tutti; ma la perfida donna non ci sta, come bene si può immaginare, ed anzi obbliga Jack a farle tenere in braccio il piccolo Hayes, ricattandolo e minacciando di rivelare il suo segreto, tenuto nascosto per molti anni.

La soap continua con il braccio di ferro tra i due, a colpi di misteri, segreti, che ognuno sembra avere nei confronti dell’altro, e che continueranno a far restare il pubblico di Canale 5 incollato anche per queste prossime puntate.