Cibi che non scadono mai, sembra incredibile eppure esistono davvero

Sapevate che alcuni cibi non scadono praticamente mai? sembra incredibile, eppure esistono davvero.

Lo spreco di cibo è un problema ormai mondiale, del quale si parla da tempo con grande preoccupazione. Ma alcuni cibi ci aiutano ad evitarlo.

Ne parliamo in un momento storico come questo, in cui c’è una attenzione mondiale verso la sostenibilità, la lotta allo spreco e al riscaldamento ambientale che sta mettendo a dura prova anche l’economia.

Cibi che non scadono, ecco la lista completa

Secondo gli ultimi dati di Coldiretti, in Italia si stima che ogni anno venga sprecato il totale di 67 kg di cibo per abitante, per un totale di oltre 4 milioni di tonnellate di spreco.

A livello mondiale si stima che ogni anno venga sprecato 1 milione di tonnellate di alimenti, circa 121 kg di cibo a persona. I dati sono spaventosi, e non possiamo certamente ignorarli. Nel nostro piccolo, però, possiamo contribuire facendo più attenzione alle nostre abitudini quotidiane, e a ciò che abbiamo in casa.

In tema di spesa e di alimenti, certamente il primo passo riguarda una scelta di spesa consapevole, con precedenza a cibi freschi di stagione, ma non solo. Lo spreco a fine giornata c’è quasi in ogni casa, e nel secchio dell’immondizia vanno le nostre energie e i nostri soldi. Ci sono però degli alimenti che sopravvivono al tempo, e per così dire, non scadono praticamente mai. Vediamo quali, nella lista riassunta da La Cucina Italiana.

Purtroppo ancora moltissime persone non fanno caso alle date di scadenza dei cibi, e questo significa spreco in ogni senso. A volte si butta ciò che non si dovrebbe, e altre invece si rischia anche per la salute. Ma alcuni cibi in particolare, praticamente non hanno data di scadenza. Ricordiamo sempre la distinzione tra “da consumare entro” e “da consumarsi preferibilmente entro”, dove la prima è definitiva, e la seconda lascia il margine di consumo. Ci sono alcuni cibi comunque che non scadono praticamente mai, e nella lista ci sono:

Pasta, riso, sale, zucchero, caffè, miele, aceto, farro, orzo, tonno in scatola, legumi secchi, cioccolato fondente e i liquori. In particolare può essere utile sapere, ad esempio, che il sale e lo zucchero sono dei conservanti naturali, perché avendo la capacità di eliminare acqua dagli alimenti, non permettono a muffe e batteri di proliferare; stessa cosa l’aceto ed il miele. Il tonno ha già una data di scadenza molto lontana, ma il processo di inscatolamento aiutano ad allungarla, perché elimina l’ossigeno e quindi la possibilità che possa “rovinarsi”.

Sapere che questi alimenti non hanno data di scadenza vicina, e possono essere tenuti in casa senza paura di doverli buttare nella spazzatura, è davvero un grande aiuto per le tasche e per il pianeta.