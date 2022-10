Gli usi alternativi della lavastoviglie, ecco quali sono

Gli usi alternativi della lavastoviglie sono tantissimi ed oggi andiamo a vederne alcuni.

Si può credere che le lavastoviglie svolgano solo ed esclusivamente il compito di lavare piatti e bicchieri, ma in realtà questi elettrodomestici possono anche essere impiegati per molti altri scopi.

Bisogna, inoltre, utilizzare regolarmente Finish CuraLavastoviglie per far sì che l’elettrodomestico rimanga sempre pulito e possa svolgere al meglio la sua funzione.

Gli usi alternativi della lavastoviglie

Solo perché si chiama “lavastoviglie”, questo non significa che il suo impiego si limiti agli oggetti da cucina. Grazie a questo elettrodomestico, si possono lavare pupazzetti di plastica, giocattoli, utensili (martelli, cacciaviti e chiavi inglesi sono perfettamente idonei al lavaggio), ma anche palette per raccogliere la polvere. Infatti, questo strumento è a tutti gli effetti un oggetto multiuso che, grazie all’ausilio del detergente per lavastoviglie, può pulire praticamente qualsiasi cosa.

Ovviamente, è meglio evitare di caricare gli oggetti sopra elencati in concomitanza con un carico normale di stoviglie, ma di tanto in tanto, si può provare ad utilizzare l’elettrodomestico per scopi particolari ed si potrà osservare un miglioramento tangibile in termini di pulizia.

Sembra strana l’idea di mettere in lavastoviglie dei capi d’abbigliamento, ma forse è questo il modo migliore per eliminare dal tessuto aloni di sudore e macchie che inevitabilmente compaiono con il passare degli anni. La forma di questi copricapo li rende perfetti per il lavaggio in lavastoviglie, e così facendo avrai la certezza che ogni traccia di sporco venga rimossa. Impiegando il detergente per lavastoviglie, si potrà anche pulire alcuni tipi di calzature: dopo aver rimosso gli eventuali inserti in tessuto, gli stivali di gomma risulteranno perfettamente idonei a questo lavaggio e lo stesso ragionamento vale per le infradito.

Alcuni pensano che la cottura in lavastoviglie sia solo una leggenda metropolitana, ma non è così. Ad esempio, potrai cuocere i filetti di salmone in modo molto veloce all’interno del tuo elettrodomestico e ciò è possibile grazie al vapore. Infatti, la sua temperatura in genere non supera i 70 gradi, perciò non correrai mai il rischio di stracuocere gli ingredienti anche impostandola al massimo. Il vapore cuoce in modo lento e uniforme, assicurando al cibo una consistenza morbida senza seccarlo o indurirlo. Il nostro consiglio è quello di avvolgere con cura i filetti nella carta stagnola, assicurandoti ovviamente di non utilizzare alcun detergente per lavastoviglie.

Analogamente a quanto detto prima per gli stivali di gomma, anche gli attrezzi da giardinaggio potranno essere lavati in questo modo alternativo.