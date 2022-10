La vip di Uomini e Donne travolta dalle critiche: “Sei una delusione”

La Vip di Uomini e Donne è stata travolta da tantissime critiche ed è stata etichettata come una delusione.

Uomini e Donne è un programma televisivo italiano, condotto e ideato da Maria de Filippi, in onda dal 16 settembre 1996. A partire dal gennaio del 2001, il reality ha assunto un format completamente diverso, divenendo un programma finalizzato a dare la possibilità di instaurare nuove relazioni sentimentali.

La donna di Uomini e Donne presa di mira

Ida Platano è finita di nuovo sotto attacco nello studio di Uomini e Donne, dove persino Gianni Sperti, che l’ha sempre sostenuta, è passato a metterla sotto accusa, ribadendo una certa delusione per il suo atteggiamento quasi masochista. Infatti la dama del Trono Over è tornata sui suoi passi, aprendosi alla frequentazione di una vecchia conoscenza, e non si tratta di Riccardo.

La dama di Brescia si è ritrovata davanti Alessandro Vicinanza e, dopo una frequentazione finita lasciando delle ruggini, sono nuovamente riusciti insieme. Ida ha accettato l’invito del cavaliere e così ha avuto modo di confrontarsi ancora una volta con Alessandro: i due hanno condiviso in studio quanto accaduto tra di loro. La scelta di Ida di riprovarci con Alessandro Vicinanza ha creato un polverone nello studio di Uomini e Donne, dove è intervenuto Armando che ha attaccato il cavaliere salernitano per difendere la sua amica.

Anche lo storico opinionista del dating show ha espresso un parere sulla vicenda, non difendendo Ida Platano. Nell’ordine quindi prima Armando Incarnato dopo aver attaccato Alessandro si è rivolto direttamente alla sua amica cercando di farla ragionare, con tono di rimprovero le ha infatti detto: “Ti sei rincretinita? Ma hai capito che questo è “Riccardo 2”? Sei una delusione proprio. Secondo me, piace pure a te! O ci devi sbattere la testa o altrimenti piace anche a te. Ti sta facendo lo stesso discorso dell’anno passato. Sei tu che sbagli di nuovo!”.

Anche Gianni Sperti è intervenuto nella discussione. Infatti, l’opinionista di Uomini e Donne ha apertamente ammesso di condividere l’opinione di Armando, commentando: “Non mi arrabbierò più con Alessandro, perché Ida è grande e vaccinata! Ti assumi le tue responsabilità, perché è colpa tua”.

Non si è fatta attendere la replica di Alessandro, dicendo: “Le cose vengono poco alla volta, perché non date tempo?”. Dopo aver ripreso la frequentazione con Ida Platano, il cavaliere, secondo le anticipazioni sulle prossime puntate del dating show, ha avviato anche una conoscenza con Roberta Di Padua rinnovando così l’antagonismo tra le due dame, che in passato si sono contese Riccardo.