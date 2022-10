Pranzo della domenica pesante per 3 segni dello zodiaco e no, non solo per la digestione

Un pranzo della domenica decisamente pesante per 3 segni zodiacali, ma non c’entra la digestione. Vediamo cosa dicono le stelle.

Oggi l’aria è pesante per alcuni segni dello zodiaco, e allora andiamo a vedere il nostro oroscopo cosa ci dice per questo 2 ottobre.

Domenica è sinonimo di festa, quasi per tutti, e soprattutto di pranzi in compagnia con qualche sfizio in più.

Oroscopo di domenica 2 ottobre, pesantezza in arrivo

I nati il ottobre sono del segno zodiacale della Bilancia, ed oggi la Chiesa cattolica celebra la memoria dei Santi Angeli custodi e di san Leodegario.

I nati in questa data sono persone che attirano molto gli apprezzamenti altrui, ma non sempre riescono nel privato a stabilire una connessione tale da farli esprimere al meglio; il partner spesso, reclama attenzioni e maggiore empatia.

Il 2 ottobre del 1889 a Washington si apre la prima conferenza degli stati americani, mentre nel 1925 compare in televisione il primo uomo: si chiama William Taynton. Oggi si festeggia la Giornata Internazionale della nonviolenza. In India si festeggia l’anniversario della nascita del Mahatma Gandhi, mentre in Italia si celebra la Festa dei nonni.

Il 2 ottobre sono nati personaggi noti come San Carlo Borromeo, Nino Bixio, Carlo Alberto di Savoia, Massimo Gramellini e Mahatma Gandhi. Ma torniamo ai nostri oggi e al nostro oroscopo di questa domenica 2 ottobre.

Gli amici del Toro vedono una domenica decisamente pesante, a causa della mancanza di buonumore di queste ore. Non avrete voglia di fare molte cose, ma solo di mangiare e stare sul divano, anche se gli amici reclameranno la vostra presenza per organizzare qualcosa. Non è aria, ditelo apertamente senza farvi problemi…capiranno.

Mancanza di leggerezza anche per i nati in Gemelli, che oggi sentono la voglia di restare in disparte e chiusi in sé stessi. Le persone care attorno a voi però non mancano, e per fortuna vi inviteranno ad un pranzo in compagnia, con tante cose buone sulla tavola. Il consiglio però è di fare attenzione a non esagerare…la pesantezza si fa sentire sulla digestione!

Quando si parla di mancanza di leggerezza, gli amici della Vergine ne sanno decisamente qualcosa! come sappiamo, la Vergine è uno dei segni dello zodiaco che più combatte con la pesantezza che a volte la pervade; la propensione ad arrovellarsi sulle cose è tipica del segno, ed in particolare oggi le paranoie renderanno la domenica più pesante del solito. Pranzo leggero ed una passeggiata vi aiuteranno molto, non fatevi prendere dalla pigrizia!