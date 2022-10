Totti e Ilary: la separazione e tutte le richieste più assurde

Situazione tesissima tra Ilary Blasi e Francesco Totti. I due che stavano lavorando, con i rispettivi avvocati, ad un accordo consensuale, oggi sono tutte le prime pagine perché è saltato tutto. La motivazione, com’era prevedibile, sono proprio i soldi.

Da quanto si apprende, finiranno in un tribunale perché le proposte economiche dei due sono lontane anni luce. Ilary chiede una cifra molto consistente come mantenimento mensile, al di là di tutta la divisione dei beni, e l’ex capitano della Roma proprio non ci sta.

Secondo un’indiscrezione trapelata dal Corriere della Sera, ci sarebbero le cifre di questa vicenda. Il Pupone avrebbe avanzato diverse proposte, tutte rifiutate però dalla conduttrice che non vuole scendere a compromessi.

Totti e Ilary e la separazione da capogiro

Il clima è teso, i rapporti inaspriti ed è battaglia all’ultimo euro. Da una parte Antonio Conte e Anna Maria Bernardini Di Pace con Francesco Totti e dall’altra Ilary Blasi con Alessandro Simeone. L’accordo non c’è e non si trova perché i due, che sono sul piede di guerra, hanno delle prospettive economiche molto diverse in questa separazione.

Inoltre l’intervista di Francesco Totti dove ha rivelato che la moglie ha sottratto la collezione di Rolex, è stata la prima ad aver tradito, i messaggini ecc non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Lei non ha voluto sapere ragione e l’accordo non lo ha firmato.

Veniamo alle cifre, la richiesta di Ilary Blasi è stata di un complessivo di euro 37.500 al mese, come mantenimento per sé e per i figli. Nella fattispecie si parla di 17.500 euro per i figli, quindi circa 5.800 ciascuno e una somma di 20 mila euro per le proprie spese. Totti invece ha proposto 7 mila euro complessivi per i figli e un mantenimento di Ilary Blasi a quota zero euro dal momento che la donna lavora e guadagna molto bene anche, quindi non ha bisogno che il marito, futuro ex, le passi il sussidio mensile.

La vicenda non è andata giù a Ilary Blasi, intanto la guerra continua. Lei detiene, come rivelato dal calciatore, la collezione di Rolex che è sparita dalla cassetta di sicurezza subito durante la separazione (lei l’avrebbe presa insieme a suo padre, come racconta il campione). Lui per dispetto, nel tentativo di riavere i suoi beni, ha sequestrato le borse della moglie, una collezione da Dior a Gucci. Ma niente di fatto, quindi si finirà in tribunale e la separazione alla fine diventerà uno show.