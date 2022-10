Unghie, niente più ritocco con la tendenza dell’anno

L’arte di dipingere le unghie è una vera e propria passione, ma ora puoi risparmiare oltre la metà con questa grande novità.

Quanti di voi amano le unghie colorate? o le preferite naturali? qualunque sia la vostra preferenza, ecco un trend davvero interessante!

Milioni di persone si prendono cura delle proprie mani, ed ultimamente la moda vede anche molti uomini unirsi alla truppa di chi ama dipingersi le unghie.

Tips per unghie press on, la moda per averle sempre perfette

Le unghie colorate sono sempre alla moda, e non smettono mai di piacere. Ora anche gli uomini amano colorarsi le unghie, e il trend è in continua ascesa.

L’arte del colorarsi le unghie non è mai passata di moda. Le ultime passerelle delle Fashion Week ci hanno dato molti spunti sui prossimi trend in fatto di moda e accessori, ed hanno portato le nuove tendenze anche sul fronte delle unghie. Come sappiamo, le unghie naturali possono essere colorate con i classici smalti che mano mano vanno via, o in caso essere ritoccati.

A quanto pare, stanno tornando di moda un’alternativa famosa come le tips, in particolare nella versione adesiva. Ovviamente è facile intuire la grande comodità e velocità nell’applicazione e copertura da parte di questo tipo di tips, ed anche i grandi nomi della moda si sono avvicinati a questa tendenza che torna ad imperare in questa stagione. Tra le celebrities che da anni amano ed utilizzano le unghie finte, c’è la bellissima Jennifer Lopez, che le usa nei concerti, e le ha indossate anche in occasione dei Golden Globes, addirittura tempestate di diamanti.

La tendenza è dunque partita, e le nail artist si stanno già organizzando per proporre queste nuovissime unghie press on. In realtà si tratta di una tendenza partita già negli anni 2000, ma oggi la sfida è di garantire una maggiore durata, adeguandole alla forma naturale dell’unghia – quindi fare una manicure vera e propria, con utilizzo della lima per seguire la linea perfetta dell’unghia.

Gli esperti ricordano di lavorare anche le cuticole, per preparare all’inserimento dell’unghia finta; usare poi un dischetto imbevuto di acetone, un passaggio importante per pulire al meglio l’unghia vera e fare in modo che la tip aderisca al meglio. Secondo gli esperti, il segreto è quello di utilizzare la colla per unghie, al fine di farle aderire al massimo, perché quella nella confezione potrebbe non bastare, e soprattutto di non mettere le mani a bagno nelle 24 ore successive al trattamento.