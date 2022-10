Colpo di scena a Beautiful, Eric ci ripensa, le anticipazioni dall’America

Le anticipazioni dall’America ci svelano alcuni retroscena sul programma televisivo Beautiful.

Nelle nuove puntate di Beautiful, nuovi colpi di scena attendono i fan del programma televisivo nel corso del mese di ottobre.

Il ritorno di Sheila in Beautiful sarà destinato a creare scompiglio per parecchio tempo ed i colpi di scena non mancheranno. Vediamo le anticipazioni dal sito Blastingnews.

L’anteprima delle puntate di Beautiful

Per il momento, Steffy è riuscita a convincere Finn a non aver più nessun contatto con la sua madre biologica. Nel frattempo Ridge, incaricherà Carter di chiedere un ordine restrittivo nei confronti di Sheila e tutto ciò per proteggere Steffy e la sua famiglia.

Detto questo, il ritorno della donna a Los Angeles, sembrerà aver scosso parecchio anche Eric Forrester. Va ricordato che proprio Eric, era stato sposato con quella che tutti definiscono una psicopatica. Ebbene, Eric si renderà conto che Quinn non avrà fatto nulla in confronto a ciò che avrà fatto Sheila. Riflettendo su questo, il padre di Ridge si renderà conto di amare ancora Quinn.

Eric arriverà a stracciare i documenti del divorzio predisposti da Carter e lo farà proprio sotto gli occhi di Quinn. Un vero e proprio dietro front dell’uomo. Ovviamente la donna sarà sbalordita da questo gesto e sarà ancora più sorpresa quando Eric le confesserà di amarla ancora.

Eric vorrà in buona sostanza tornare insieme a Quinn e si avvicinerà a lei per abbracciarla. Quinn sarà però alquanto confusa, visto che di certo non si aspettava una dichiarazione del genere dal marito. In più, ci saranno i sentimenti che la donna comincia a provare per Carter, il quale nel frattempo, le starà preparando una romantica accoglienza nel loft. Ovviamente Eric sarà all’oscuro del fatto che Quinn e Carter stiano continuando la loro relazione clandestina.

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti ciò che andrà in onda a ottobre su Canale 5, dicono che Quinn racconterà a Carter ciò che sarà appena successo con Eric. Carter scoprirà che Eric non vorrà più divorziare e che anzi, avrà perdonato la donna, chiedendole addirittura di tornare insieme. Ovviamente il legale sentendo queste parole, penserà di aver perso per sempre Quinn. Resta da capire se la madre di Wyatt accetterà di tornare tra le braccia di Eric oppure no.

Per scoprirlo, non resta che seguire i nuovi appuntamenti di Beautiful, in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato, nel consueto orario delle 13:40.