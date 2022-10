Come lavare i piatti senza detersivo, è più semplice di quanto credi

Lavare i piatti senza detersivo è possibile, ed è molto più semplice di quanto credi, la soluzione è sotto i tuoi occhi.

Parliamo di una delle azioni che la maggior parte delle persone eviterebbero molto volentieri, e che ogni volta fa storcere il naso.

Lavare i piatti è un’abitudine quotidiana necessaria per milioni di italiani che non possiede una lavastoviglie. Quest’ultima, infatti, viene considerata da molti una vera e propria salvezza in casa.

Come fare se il detersivo piatti è terminato

A fine pasto non si può sfuggire da un’azione che è l’incubo di milioni di persone, che si trovano a doverlo fare controvoglia: lavare i piatti.

In moltissime case, il momento di lavare i piatti a fine pranzo o cena risulta essere un momento addirittura di discussioni, dove nessuno sembra aver voglia di mettersi i guanti e procedere con il lavaggio. Ma cosa succede se improvvisamente, con il lavello pieno di stoviglie ed i guanti già indossati, ci accorgiamo di aver terminato il detersivo dei piatti? Ecco la soluzione pronta.

Se vi trovate in cucina pronti a lavare i piatti, ma vi accorgete di aver terminato il detersivo, ecco un’alternativa facile dell’ultimo minuto, utile anche in termini di risparmio. Potete utilizzare bicarbonato e aceto, che sono due ingredienti presenti in quasi tutte le case.

L’aceto (come il limone) è alla base di molti detersivi per piatti che troviamo in commercio, e quindi possiamo copiare facilmente anche in casa. Fate un preparato composto da 400 ml di acqua e 100 gr. di aceto bianco, in cui farete bollire (per circa un quarto d’ora) 200 gr. di sale grosso e 3 limoni medio-grandi tagliati a pezzi. Questo sarà un perfetto detersivo piatti, chiaramente da usare quando si sarà raffreddato, e sarà riutilizzabile per circa un mese.

Come sappiamo l’altro alleato delle pulizie casalinghe è l’immancabile bicarbonato. Prendete 120 gr di bicarbonato, 120 ml di sapone liquido, il tutto da diluire in 200 ml di acqua – aggiungendo, se volete, qualche goccia di olio essenziale a vostra preferenza.

Da non dimenticare che anche il sapone a scaglie (il classico di Marsiglia) che tutti hanno in casa, può essere utilizzato per i piatti; grattugiate a grosse scaglie 250 gr. di sapone, e versatelo in un recipiente con acqua calda, che serve per sciogliere le scaglie e formare la schiuma soffice. Si può usare anche una saponetta che avete in casa, e magari sempre qualche goccia di olio essenziale, il tutto a vostro piacimento.