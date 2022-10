David e Victoria Beckham in crisi: lei cancella il tatuaggio

I fan hanno notato che Victoria Beckham ha fatto rimuovere il tatuaggio con la sua iniziale. Queste erano posizionate proprio sul polso, quindi piuttosto visibile. Ovviamente i seguaci della coppia pensano al peggio, dopo che tante altre coppie vip sono scoppiate.

I seguaci della coppia hanno immediatamente notato l’accaduto e quindi hanno subito ipotizzato problemi nel loro matrimonio. Per adesso i coniugi non hanno risposto alla vicenda ma ovviamente il gesto è strano.

Impossibile non domandarsi cosa stia accadendo tra David e Victoria e se ci sia un momento ad alta tensione come quello tra Ilary e Totti.

David e Victoria: la crisi annunciata e il tatuaggio cancellato

Victoria e Beckham sono insieme da una vita, 4 figli e una voce di crisi che ora si fa sempre più insistente. I due sono sempre apparsi molto affiatati, invece l’imprenditrice ha rimosso il tatuaggio dedicato al marito. Una presunta crisi che inizia a farsi spazio proprio nella realtà. In occasione della Parigi Fashion Week ha anche lanciato una nuova tinta del suo rossetto, per la linea beauty omonima, ma il tatuaggio non c’era più.

Proprio in questa occasione i fan hanno capito che era stato cancellato. Tra i commenti tutti quindi hanno chiesto cosa stesse accadendo ma la cantante non ha risposto. Quella dei tatuaggi che si trasformano è una storia vecchia come il mondo, vedi Stefano de Martino e Belen Rodriguez e l’enorme tatuaggio sul braccio, Melanie Griffith e il cuore con il nome di Antonio Banderas, Sylvester Stallone e il tatuaggio dedicato alla moglie Jennifer Flavin. Ovviamente un tatuaggio cancellato non è un buon segno.

Inoltre, tra le tante cose che fanno pensare ad una crisi, c’è anche che Beckham ha partecipato da solo ai funerali della Regina Elisabetta, l’ex Spice non c’era. Ovviamente la coppia ha molti impegni, quindi questo potrebbe essere solo legato a qualche contrattempo e il tatuaggio una scelta di stile. La coppia è sposata da ben 23 anni, come ha raccontato nell’ultimo post in occasione dell’anniversario, proprio Victoria: “Dicevano che lui non è divertente e che io non sorrido mai, dicevano che non saremmo durati e invece oggi festeggiamo 23 anni di matrimonio. David, sei il mio tutto. Ti amo da morire!”.

Magari è solo una piccola turbolenza passeggera, o c’è di più. Questo sarà solo chiaro in seguito, come è accaduto anche per la coppia più famosa di Roma che alla fine ha ammesso la separazione.