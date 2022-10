Inizio settimana esaltante, 4 segni al top della forma

Questo inizio settimana di Ottobre si preannuncia esaltante per 4 segni zodiacali, che sembrano essere al top della forma.

La prima settimana di ottobre è arrivata, e le nostre amiche stelle parlano di forma super per alcuni segni dello zodiaco. Vediamo quali.

Inizio settimana scoppiettante e carico di energia, che porterà al top della forma 4 segni zodiacali. Curiosi? leggiamo di chi si tratta.

Oroscopo di lunedì 3 ottobre, forma top per 4 segni

I nati il 3 ottobre sono del segno zodiacale della Bilancia, ed oggi si festeggia San Gerardo di Brogne (Abate).

Coloro che nascono in questo giorno hanno una personalità forte e sono spesso eccentrici nelle scelte, amano il rischio in alcune situazioni, e per questo è difficile stargli dietro e capirli. Amano arrivare primi, anche nelle idee e nelle decisioni, ma spesso questo atteggiamento li allontana dalla realtà e dalle persone che ha intorno. Oggi sono nati alcuni personaggi noti come Louis Aragon, Eleonora Duse, Stefano De Martino e Zlatan Ibrahimovic. Il 3 ottobre del 1837 Samuel Morse brevetta il suo codice.

Ma veniamo ai giorni nostri, e al nostro oroscopo di questo lunedì, che premia 4 segni zodiacali, in grandissima forma.

Il primo segno dello zodiaco oggi è anche il primo segno a volare alto: parliamo dell’Ariete, che in questo primo lunedì di ottobre si alza energico e con una voglia di fare mille cose, ma fate una lista…altrimenti si accumulano!

Il segno del mese, la Bilancia, inizia il lunedì con molte aspettative, e la curiosità di affrontare degli appuntamenti previsti per oggi che potrebbero portare a novità lavorative; la notte ha portato riposo e consiglio, e la carica emotiva è alta, avete anche fatto qualche sogno interessante! Alzarsi e prepararsi in dieci minuti è per voi un vero record, complimenti!

Il Capricorno oggi è carico più che mai, con la sua forza di volontà e la convinzione che è il giorno giusto per iniziare una dieta e il giusto allenamento. Non vedete l’ora che finisca la giornata lavorativa per indossare la tuta e le scarpe da ginnastica che avete preparato già da stamattina…e via con la corsa!

Gli amici dell‘Acquario, infine, hanno oggi una forma smagliante, si sentono belli e pronti per un look che sperano possa stregare un potenziale partner lavorativo; vi sentite riposati e vi alzerete con anticipo per prepararvi al meglio. La forma non si vede sono dall’esterno, ma parte dalla vostra convinzione interna che tutto è possibile, e questo le altre persone lo vedranno.