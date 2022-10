Jlo, il suo segreto è sotto gli occhi di tutti: ora anche tu lo conoscerai

Jennifer Lopez è una delle celebrities più influenti del mondo, e non smette mai di far parlare di sé.

La bellezza di Jlo, splendida cinquantenne, è innegabile, ed i fans continuano a seguirla con ammirazione e affetto.

Jennifer Lopez è un’artista a tutto tondo, cantante, ballerina, attrice e imprenditrice, senza mai fermarsi.

JLo, il segreto sotto le sue unghie svelato dal suo manicure

Parliamo di unghie, una delle caratteristiche che molte donne curano di sé, alcune con grande attenzione, come la bellissima Jennifer Lopez.

Quando parliamo di manicure, sappiamo quanto sia importante apparire al meglio, con mani curate e unghie perfette, soprattutto per chi fa un lavoro come JLo, che ha deciso di dare importanza primaria al suo look. Ma forse non tutti sappiamo he le unghie più amate del jet set, in realtà sono unghie finte.

Jlo infatti, utilizza le tips più spesso di quanto ci si possa immaginare, e sembra davvero incredibile, vero? Ricordate le sue unghie tempestate di diamanti alla cerimonia dei Golden Globes, o quelle bellissime sfoggiate durante i concerti? sono unghie press on. Lo ha rivelato a InStyle il manicure di Jlo, Tom Bachick.

A quanto pare, quando vediamo sfoggiare a JLo unghie lunghe e meravigliose, quasi certamente sono creazioni a pressione di Bachik. “La prima cosa da fare è dimensionare correttamente ogni punta”, ha spiegato Bachik “Alcuni dei set press-on più belli hanno più opzioni. In questo modo puoi ottenere una vestibilità migliore sulle tue unghie. Se le tue cuticole non sono quadrate come la punta, puoi entrare e limare gli angoli delle presse”.

Ma come fa JLo a mantenerle salde durante le sue performances, senza paura che si rovinino? Il segreto è nell’adesivo, come spiega l’esperto “Non devi usare la colla per unghie sottile, perché la forma della tua vera unghia ha irregolarità naturali, ma la punta che applicherai ha una forma perfetta. Quindi se usi una colla per unghie sottile, non sempre ti dà il contatto tra le due superfici”.

Bachik suggerisce di utilizzare strisce biadesive “Ma se hai intenzione di fare un’unghia a pressione ogni giorno, sarebbe quella che chiamiamo una copertura completa. Io utilizzerei un adesivo più forte che rimane fermo”. Bachick lavora con un adesivo in gel, per mantenere nello specifico le splendide unghie di Jennifer Lopez. La grande comodità, infine, delle tips, riguarda il problema tempo; la possibilità di poterle preparare e colorare prima dell’applicazione, evita al cliente di stare molto tempo fermo in attesa che il manicure lavori sulla sua mano.