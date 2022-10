Trova 250mila dollari sul conto e non sa perché: i fatti hanno dell’incredibile

L’uomo si è ritrovato 250 mila dollari sul conto e non è mai riuscito a capire come è stato possibile.

Un giorno l’uomo ha aperto il proprio conto corrente ed ha notato, con estrema sorpresa, che c’era una somma un po’ troppo alta.

Il ragazzo ha provato in tutti i modi a capire come fosse possibile un evento del genere, ma non ha mai avuto una risposta certa.

L’incredibile vicenda del giovane ragazzo

Il ragazzo in questione è Sam Curry, un ingegnere informatico ed esperto di cybersecurity. All’improvviso, controllando il suo conto corrente ha notato di aver ricevuto un bonifico altissimo. Quello, però, che lo ha lasciato più perplesso è stato il nome del mittente. Infatti, a fargli l’accredito era stato il colosso del web: Google.

L’imponente azienda del Mountain View aveva versato sul suo conto la bellezza di 250mila dollari (ovvero circa 260mila euro). Sam, a quel punto, ha cominciato a pensare se avesse mai collaborato con Google, ma era certo che tra lui e il colosso californiano non c’era mai stato alcun contatto. Infatti, non riusciva a comprendere come fosse possibile quell’accredito.

In quel momento la mente di Sam è stata attraversata da un dubbio: restituire la somma o tenerla per sé e fare finta che non sia mai accaduto. La scelta più onesta sarebbe stata quella di rendere il denaro e la scelta del ragazzo è stata proprio questa. Infatti, il giovane ha tentato, immediatamente, di contattare l’azienda, ma non ha mai ricevuto alcuna risposta. Sembrava come se al colosso di internet non importasse di quella cifra.

Questo avvenimento ha avuto una tale portata mediatica tanto da spingere Google ha rilasciare una dichiarazione, nella quale sosteneva che avrebbe tentato di mettersi in contatto con il ragazzo: “Il nostro team ha recentemente effettuato un pagamento a un beneficiario sbagliato a causa di un errore umano. Apprezziamo il fatto che ci sia stato comunicato rapidamente dall’interessato e stiamo lavorando per correggerlo”.

Non sappiamo se Google abbia deciso di ringraziarlo lasciandogli parte della cifra, ma di sicuro questo comportamento meriterebbe un riconoscimento.

