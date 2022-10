Topo in un pacco di patatine: guai per il famoso marchio

Voleva solo sgranocchiare qualche patatina e rilassarsi ma quello che è accaduto dopo ha distrutto il suo piccolo break. La donna ha subito un vero shock quando ha aperto la busta, ha infilato la mano e ha sentito qualcosa di strano. Sì, c’era un topo morto nella confezione.

Quello che ha accaduto ha dell’incredibile e le immagini pubblicate sui social non lasciano spazio a dubbi o interpretazioni. Una questione che ha coinvolto molto tutti gli utenti che si sono detti particolarmente indignati.

La donna poi ha richiesto tutte le verifiche del caso da parte delle autorità che ovviamente dovranno spiegare la vicenda e come sia potuto accadere qualcosa di simile. La signora, invece di trovare i classici giochini e le sorprese che a volte sono incluse per i bambini, di sicuro ha trovato un pensierino meno gradito.

Famose patatine con topo nella busta

La signora, spaventata per quanto accaduto, ha fatto un video su tutti i social, “Mi è uscito un topo dalle patatine. È incredibile ho pensato che fosse uno scherzo, come ho aperto il sacchetto l’ho lanciato sul tappetino dell’auto, non posso crederci!”.

Il brand delle patatine è molto famoso e la donna ha scelto non solo di pubblicare lo scatto della busta ben visibile ma li ha anche taggati. Saranno guai seri perché questo è molto pericoloso.

Non è la prima volta che un episodio simile avviene, questo è successo in Messico ma in realtà cose simili sono avvenute anche in Italia. La confezione in questo caso era per terra, con l’animale stecchito e nemmeno troppo piccolo.

Nei post successivi ha fatto presente di aver contattato anche le autorità perché trattandosi di una questione terribile e soprattutto di un brand molto famoso di patatine, la cosa deve essere estesa anche a controlli su altre confezioni dello stesso lotto che potrebbero avere problemi.

Il marchio, almeno online, non ha replicato. Ovviamente bisognerà determinare se si tratta di una notizia reale o di un fake. Non è facile che possa esserlo poiché il video non è stato fatto live ma le patatine erano sul pavimento. Anche in questo caso non sarebbe la prima volta in cui qualcuno inscena un problema per avere un ritorno economico.

Solo indagini ulteriori potranno fare chiarezza. Quella dei topi e degli animali nelle buste di patatine non è una novità. Trattandosi di alimenti confezionati a livello industriale non è nemmeno così difficile che qualche ospite non gradito si infili all’interno durante le varie fasi di lavorazioni, sfuggendo ai controlli.