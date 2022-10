Turbolenza a corte, toglie i titoli reali ai nipoti

La corte trema, sembra il titolo di un film, eppure è così. La notizia è di questi giorni: ai nipoti sono stati tolti i titoli reali.

L’argomento famiglia reale continua a prendere le prime pagine dei giornali, dopo la morte della Regina Elisabetta d’Inghilterra l’8 settembre.

A quasi un mese dalla scomparsa della Regina Elisabetta e l’ascesa di Carlo III al trono d’Inghilterra, una decisione scuote le stanze reali.

Margherita di Danimarca, tolti i titoli reali ai nipoti

Dopo la morte della Queen Elizabeth, l’unica sovrana regnante in Europa e la seconda più longeva tra i monarchi in vita, ha colpito tutti con una decisione.

Da un mese a questa parte non si parla che di reali, e in particolare della famiglia inglese, che ha perso la sovrana che ha fatto la storia, Elisabetta II. Ma ora a far parlare non è solo la famiglia inglese, ma un’altra importante dinastia europea.

La notizia arriva dalla Danimarca, dove la regina Margherita II, 82 anni e prossima al Giubileo d’Oro (50 anni di regno), ha preso una decisione che ha provocato molto scalpore. Tramite una nota ufficiale, la famiglia reale ha infatti comunicato che ai discendenti del principe Joachim vedranno cancellati i titoli di principi, e che potranno usare solo i titoli di conte e contessa di Monpezat (nome della famiglia del principe consorte Henrik).

I figli del principe Joachim, il più giovane dei due figli della sovrana, sono quattro, ed il comunicato spiega anche il perché della decisione: la regina Margherita vorrebbe che i nipoti possano vivere la loro vita in modo normale, e in maniera indipendente dai legami e gli impegni inevitabili che il titolo reale comporta.

Un modo, secondo la sovrana, di “determinare le loro vite in maniera molto più ampia”, senza quindi “le considerazioni e i doveri speciali che derivano dall’affiliazione formale con la famiglia reale”, come recita ufficialmente la nota diramata dalla casa reale danese.

I figli del principe Joachim di Danimarca sono quattro, avuti da due diversi matrimoni: Nikolai e Felix sono nati dal matrimonio con la contessa Alexandra, mentre Henrik ed Athena sono nati dal legame con la sua attuale consorte, la principessa Marie. La decisione della Regina ha suscitato immediate reazioni, in particolare da parte della ex moglie del principe Joachim, la contessa Alexandra. La madre di Nikolai e Felix ha comunicato al tabloid BT di essere “sconvolta” dalla decisione della sovrana, e che lei ed i figli “non capiscono come mai siano stati privati della loro identità”, un atto che li rende a tutti gli effetti degli esclusi dalla famiglia reale.