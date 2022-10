Vite al limite, l’incredibile trasformazione del protagonista lascia a bocca aperta

L’incredibile trasformazione di un protagonista del reality Vite al Limite ha lasciato tutto il pubblico a bocca aperta. Vediamo di chi si tratta.

La trasmissione Vite al Limite continua ad appassionare milioni di persone in tv, ed in particolare in Italia, dove va in onda sul canale Real Time.

Un’altra storia incredibile arriva da Vite al Limite, il reality in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) che tiene incollati alla tv moltissimi telespettatori da anni.

Larry Myers, la trasformazione è incredibile

A marzo di quest’anno è iniziata la stagione numero 10 di Vite al Limite, e ad attirare il pubblico è stata una storia davvero incredibile.

La storia di Larry Myers ha visto un cammino molto tortuoso e iniziato, come tutte le storie del reality, con una situazione davvero difficile. Il paziente che si è recato dal dottor Nowzaradan ha 45 anni, ed è originario di Albany (Stato di NY), ed è un cantante di gospel. La patologia legata al suo peso fuori norma lo ha costretto a non poter più cantare, e a non riuscire a stare in piedi se non per pochi minuti.

Larry all’inizio del percorso con il dottore pesava 294 kg, e il reality lo ha seguito per un anno, durante il quale l’uomo è riuscito a perdere 54 chili, ma non è bastato per farlo tornare alla sua attività e vita normale. Già prima di rivolgersi a Nowzaradan, l’uomo aveva provato a intraprendere altri percorsi di dimagrimento, senza però esserci riuscito.

L’uomo infatti era già stato operato nel 2015, riuscendo a perdere oltre 270 chili, ma col passare del tempo ha ripreso di nuovo molto peso “Il rapporto che ho con il cibo, so bene che non è normale, mangio per consolarmi. Quando cucino è l’unico momento in cui sono felice, oltre a quando mangio, per questo mi diletto in canti gospel. Perché il resto del tempo, quando non mangio, la maggior parte dei miei pensieri è molto deprimente“, ha spiegato l’uomo nel reality.

Come sappiamo, il reality racconta il dietro le quinte del percorso raccontando in contemporanea la storia che c’è dietro ogni paziente del dr. Nowzaradan, alcune delle quali sono entrate nel cuore dei telespettatori. Ogni storia nasconde difficoltà, problemi e dolori che da anni commuovono chi segue Vite al Limite.

La storia di Larry è di un uomo che è cresciuto circondato per sua fortuna da amore, ma che è stato colpito dalla dislessia, una patologia che assieme alla perdita della sorella, lo ha portato a cercare conforto nel cibo. Il medico aveva detto al paziente che se avesse continuato a perdere chili nei mesi successivi all’ultima visita, avrebbe potuto operarlo. Ora si è in attesa di novità, ma dalle ultime notizie si sa che Larry sta seguendo una dieta liquida a base di proteine in polvere e latte di mandorle.