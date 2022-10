Beautiful, colpo di scena tra Ridge e Brooke, le anticipazioni dall’America

Nuovi dettagli molto particolari nelle prossime puntate di Beautiful, in particolare sarà Ridge Forrester a raggiungere Taylor dopo l’epilogo con Brooke. Qualcosa che nessuno avrebbe immaginato e invece le novità ci arrivano in anteprima dritte dritte dall’America.

Ridge infatti deciderà una volta e per tutte di lasciare Brooke Logan e di andare in Colorado per avere un incontro diretto con Taylor Hayes. Questa situazione sarà molto preoccupante per la donna che avanzerà le sue perplessità.

Ridge comunque andrà per la sua strada, deciso a non lasciarsi fermare da nulla. Brooke deciderà invece di localizzare suo marito che comunque dopo una chiacchierata metterà fine alla storia. La madre di Hope proverà quindi a chiamarlo ma senza avere alcuna risposta. Lei inoltre capirà che il marito è convinto che abbia chiamato i servizi sociali.

Le rivelazioni di Beautiful

Brooke allora scoprirà che Ridge ha seguito Taylor ad Aspen e quindi a questo punto chiederà l’aiuto di Bill. La donna rapidamente prenderà una decisione. Salirà sull’aereo privato degli Spencer proprio per inseguire suo marito. Logan invece avrà paura che questa possa compiere l’errore più grande. Visti i suoi precedenti c’è una paura più che giustificata in famiglia.

Donna intanto nelle prossime puntate si dirà sempre più preoccupata per le nozze di sua sorella, soprattutto dopo aver scoperto che è andata in Colorado. Logan crederà infatti che Taylor è una minaccia e che può essere molto pericolosa per Brooke ma anche per tutta la famiglia. Taylor intanto in Colorado avrà modo di fare chiarezza sui propri sentimenti. Un momento che permetterà di avere grande lucidità. Tuttavia sarà molto passeggero perché poi arriverà Ridge che inizierà a rivoluzionare tutte le sue idee. Questo comporterà un grande scompiglio e una profonda difficoltà per tutti. Cosa che non metterà certo Ridge in una posizione facile, soprattutto per le sue parole.

Steffy intanto sarà molto felice quando suo padre le darà la notizia che la madre vuole parlarle. Non sarà però molto felice di vederla e lo stilista cercherà solo di convincere l’ex moglie su delle questioni private. Steffy non la prenderà affatto bene, soprattutto dopo il periodo certamente non facile che sta vivendo.

Come sempre delle puntate ricche di colpi di scena che porteranno alla scoperta di nuovi e interessanti segreti su tutta la famiglia Forrester e su chi li circonda e in particolare relazioni che nascono e altre che invece naufragano definitivamente.