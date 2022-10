Cupido tira la freccia verso 3 segni zodiacali: nuovo amore all’orizzonte

Amore in vista per questo martedì, 3 segni zodiacali saranno colpiti dalla freccia di Cupido. Vediamo quali.

Questa settimana di ottobre porta amore per alcuni segni, che saranno avvolti da momenti teneri.

Martedì a ritmo di cuoricini per i nostri amici dello zodiaco, ed in particolare per 3 segni che saranno colpiti dal nostro amico Cupido.

Oroscopo di martedì 4 ottobre, Cupido prende la mira

I nati il 4 ottobre sono del segno zodiacale della Bilancia, ed il santo protettore è San Francesco d’Assisi.

Chi nasce in questa data ha una personalità che risulta molto attraente agli occhi degli altri, in particolare quando si tratta di passare del tempo libero, mentre quando si trovano a lavoro spesso potrebbero risultare pesanti. In generale amano più le attività ed i lavori a contatto col pubblico, che li rende degli ottimi venditori proprio grazie alla loro parlantina.

Il 4 ottobre sono nati alcuni personaggi famosi come Ignazio Boschetto del gruppo musicale Il Volo, Charlton Heston, Buster Keaton, Susan Sarandon e Luis Sepulveda. Il 4 ottobre del 1582 Papa Gregorio XIII introduce il calendario Gregoriano: in Italia, Polonia, Portogallo e Spagna, il 4 ottobre di questo anno passa direttamente dal 15 ottobre, saltando 10 giorni.

Nel 1957 avviene il lancio dello Sputnik 1, il primo satellite artificiale ad orbitare la Terra.

Nel 1963, 6 mila persone a Cuba e Haiti perdono la vita a causa dell’uragano Flora. In Italia nel 1964, il Presidente del consiglio Aldo Moro inaugura l’Autostrada del Sole. Ma torniamo ai giorni nostri, ed al nostro oroscopo di questo martedì 4 ottobre.

I nati in Gemelli oggi si svegliano con gli occhi a cuoricino, e questo atteggiamento si riversa in tutte le attività della giornata. Se siete in coppia, oggi è la giornata ideale per organizzare una cena e parlare di progetti futuri importanti, magari anche di comprare una casa. Chi è single verrà probabilmente colpito dalla freccia di Cupido, il che vuol dire…occhi aperti!

Gli amici del Cancro saranno svegliati dolcemente, magari da qualche messaggio tenero, con qualche invito speciale. Le stelle consigliano di cogliere al volo le occasioni, e se siete single organizzate invece una serata, anche con gli amici; magari incontrerete una persona che vi piacerà molto!

I nati in Vergine vivono una giornata all’insegna del sentimento, sia in coppia che single. Chi è in coppia, potrà approfittare di questa giornata per azzardare qualche passo in avanti importante; non sono escluse super soprese come proposte di nozze! I single invece, potrebbero ricevere un messaggio d’amore inaspettato, o che forse aspettavate da molto tempo.