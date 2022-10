Guai per la trasmissione più amata: il pubblico ora sa e promette la rivolta

La questione per la trasmissione sta prendendo una piega veramente clamorosa. Il pubblico non solo non ha accettato le scelte fatte ad oggi ma sta compiendo una vera rivolta tramite i social perché non accetta assolutamente quello che è accaduto.

Forse è la prima volta nella storia del famoso programma che il pubblico è così compatto, si tratta veramente di una questione ai limiti dell’assurdo e il pubblico è deciso ad ottenere chiarezza assoluta.

Si è apertamente schierato dopo quello che è accaduto i giorni scorsi ed effettivamente sta ottenendo già dei primi riscontri importanti.

Tutta la verità sul programma tv

I social sono dalla parte di Marco Bellavia che ha lasciato il Grande Fratello VIP dopo un lungo colloquio avuto in confessionale. Questo è stato causato da molteplici attacchi di panico che hanno impedito all’uomo di proseguire. I concorrenti della casa, invece di essere dalla sua parte però non lo hanno aiutato ma bullizzato tutto il tempo. Marco Bellavia ha parlato della sua depressione ed è stato quindi isolato. Gli altri hanno iniziato a pensare che recitasse e solo Antonella Fiordelisi ha dimostrato un minimo di tatto.

Dopo l’annuncio della sua uscita per ritiro proprio la donna ha invitato gli altri a scusarsi, cosa che non hanno fatto. Il web allora ha detto la sua, il pubblico inferocito si è scagliato contro Signorini e contro la produzione, parlando di discriminazione vera e propria e bullismo per la mancata considerazione di un problema così serio che è stato trattato come se fosse di serie B.

In questo caos anche i partner del programma hanno preso le distanze con un comunicato chiaro in cui fanno presente la non volontà di aderenza con quello che è stato condiviso in trasmissione e il loro assoluto distacco da tutto questo. Una situazione molto pesante che si è sviluppata in poco tempo e ha inglobato moltissime persone.

Anche Carolina Marconi ha definito Bellavia “patetico” attirando le ire dei fan che non hanno apprezzato la sua mancanza di tatto. “Tutto questo per aver usato la parola “patetico” che estrapolata e buttata a casaccio in un contesto social, insieme ad altre parole – ha dichiarato Tulli – Chi ha ascoltato per intero tutta la conversazione sa che lei cercava solo di esortarlo a reagire, sottolineando il fatto che lui è una persona fortunata perché ha un figlio che lo ama. Cercava di spronarlo a vivere questa esperienza con leggerezza”.

“Sento parlare tanto di bullismo ma questo è inaccettabile. Gettare alla gogna mediatica una persona che ha sempre avuto un bellissimo rapporto con Marco. Carolina ha un cuore troppo grande ed è sempre stata dalla parte dei più deboli. A tutto c’è un limite!” ha scritto il marito per difenderla.