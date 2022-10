Il Gladiatore ha cambiato lavoro, le foto non lasciano dubbi

Il Gladiatore ha cambiato lavoro e le foto non lasciano davvero più dubbi.

Russell Crowe, ultimamente, è una presenza fissa nella Capitale ma il Gladiatore ha completamente cambiato il suo lavoro.

Per la gioia dei romani e dei turisti, anche questa volta, l’uomo è tornato a Roma, bensì non in vacanza con la famiglia, ma per il suo nuovo incarico.

Ecco il nuovo compito per il Gladiatore

Russell Crowe si trova a Roma, per girare The Pope’s Exorcist, il film su Padre Amorth e tornerà a breve nella Capitale, per Alice nella città, la sezione collaterale e indipendente della Festa del cinema di Roma. Infatti, in questo ricevimento, gli verrà tributato un premio e presenterà in anteprima mondiale il suo nuovo film da regista, Poker Face.

L’uomo ha festeggiato la fine delle riprese del film diretto da Julius Avery, pubblicando su Twitter la foto in sella a una fiammante Lambretta (motociclo Innocenti popolarissimo e molto diffuso, dal 1948 al 1972, anno di fine produzione), mentre indossa la tonaca.

“Oggi saluto la mia versione di Padre Gabriele Amorth. Un uomo di pura fede. Esorcista, giornalista, scrittore, un ribelle con una causa più nobile. L’esorcista del Papa…“. Queste sono le parole di Crowe sotto la foto postata su Twitter, insieme all’hashtag “posseduto”.

Ovviamente, durante le riprese romane, gli avvistamenti di Russell Crowe si sono moltiplicati, come testimoniato anche dalle foto pubblicate da un utente di Twitter, che le ha ricevute dalla madre in vacanza a Roma. L’attore è stato anche visto su un monopattino elettrico e ha salutato i fan con la consueta cordialità. Di questo passo, insomma, converrà iniziare a pensare di dargli le chiavi della città.

Nato a Wellington il 7 aprile 1964, è noto soprattutto per avere interpretato il ruolo di Massimo Decimo Meridio nel film Il Gladiatore di Ridley Scott. Infatti, questa interpretazione gli ha dato molta popolarità e gli ha consentito di aggiudicarsi il Premio Oscar come migliore attore protagonista nel 2001.

L’attore ha interpretato anche il matematico John Nash in A Beautiful Mind di Ron Howard, grazie al quale ha ottenuto un BAFTA, un Golden Globe e la sua terza candidatura all’Oscar. Inoltre, ha rappresentato il capitano Jack Aubrey in Master & Commander – Sfida ai confini del male di Peter Weir ed il pugile James J. Braddock in Cinderella Man – Una ragione per lottare, sempre di Ron Howard. Infine, tra gli altri ruoli più noti vi sono Hando in Skinheads e il dottor Jeffrey Wigand in Insider – Dietro la verità.