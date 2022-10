Lo scontro tra i due fanosissimi ex non è finito: arriva la data della resa dei conti

Continuano a far parlare tutto il mondo del loro addio i due celerrimi ex, ora c’è una data ufficiale che riguarda la vicenda della coppia.

E’ stato il processo più mediatico degli ultimi anni, con cifre di collegamenti in streaming mai visti.

Da poco si è concluso il processo che ha visto in America affrontarsi Johnny Depp e la ex moglie Amber Heard, dal quale è uscito vincitore l’attore americano.

Il processo Depp-Heard diventa un film

Il processo tra gli attori è stato seguitissimo, tanto da indurre il mercato cinematografico a realizzarne una pellicola.

Dopo i primi rumors sulla possibilità di realizzare un film sul processo che ha visto vincere Depp contro la ex moglie, è arrivata l’ufficialità, ed ora finalmente è uscito anche il primo trailer. Il processo si è concluso con la condanna alla Heard a pagare 15 milioni di dollari di danni all’ex marito. Depp ha accusato la moglie di aver infangato la sua reputazione e la sua immagine, ed il tribunale americano ha confermato la richiesta dell’attore nei confronti della Heard, giudicata colpevole di diffamazione di aver disegnato l’ex come “un picchiatore seriale” nel famoso editoriale pubblicato sul Washington Post nel 2018.

“Hot Take: The Depp/Heard Trial” è il titolo del film sulla vicenda, dove troviamo per la prima volta Mark Hapka ad interpretare Johnny Depp, mentre Amber Heard sarà interpretata da Megan Davis. Il processo della coppia di star è ricostruito anche dal punto di vista dell’evento mediatico che ha prodotto nel periodo in cui si è svolto, creando un’attenzione da parte del pubblico, media ed addetti ai lavori davvero da record.

L’ultima fase del processo è stata seguita da milioni di persone che si sono collegate dal pc per seguire in streaming la controversia tra le due star di Hollywood. La pellicola è diretta da Sara Lohman e scritta da Guy Nicolucci. Il primo trailer del film è stato pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Tubi, la piattaforma streaming gratuita sulla quale è possibile vedere il film dal 30 settembre negli Stati Uniti.

Johnny Depp aveva ringraziato pubblicamente tutti subito dopo la sentenza del tribunale che ha messo fine alla triste storia, promettendo di tornare di nuovo alla sua vita. In quelle parole c’è senz’altro la voglia di tornare sul set, dopo lo stop dovuto alla brutta faccenda con la ex moglie. In attesa di rivedere Johnny sugli schermi, c’è enorme curiosità su come è stato riprodotto il processo che l’ha visto coinvolto.