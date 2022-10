La cantante stupisce tutti: i suoi capelli sono il trend più folle dell’anno

La famosa cantante ha stupito tutti con i suoi capelli, che ora sono il vero trend della stagione.

Siamo nel periodo in cui le passerelle segnano le nuove tendenze, ma c’è anche chi le lancia dai suoi social.

Sono le settimane delle Fashion Weeks, e tutti i riflettori sono accesi sulle passerelle di tutto il mondo, da dove escono tante interessanti novità per la nuova stagione.

Levante, il cambio di capelli lascia a bocca aperta

La conosciamo tutti come la cantante mediterranea per eccellenza, che è stata anche giudice di XFactor, e che ora ha steso tutti con il suo nuovo look.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

Un post pubblicato sulla sua pagina Instagram ha lasciato tutti a bocca aperta, fans e addetti ai lavori, che a stento l’hanno riconosciuta. Parliamo della cantante Levante, che scherzosamente alla foto aggiunge questa didascalia “Nel multiverso sarei così, ne sono certa. In ogni verso la nonna Rosalia si incazza da pazzi. Pazienza. Grazie del coraggio @grant_hairdresser”.

La cantante ha fatto riferimento al giudizio della nonna del sud, certamente per aver coperto la folta capigliatura che al naturale è di color bruno. Il cambiamento di Levante è in effetti totale, e quasi si stenta a riconoscerla. La cantante ha cambiato radicalmente colore, lasciando lo scuro nel dimenticatoio, ed adottando un colore chiaro di grandissimo effetto.

Il colore di Levante è rosso con sfumature pesca, la tonalità “blorange” come ha spiegato l’haistylist Graziella Cassanelli, che ha realizzato il lavoro sulla chioma della cantante. La parrucchiera di fiducia di Levante (che ha anche curato il look di Sanremo 2020) è Ambassador L’Oréal Professionnel, e sul profilo IG ufficiale ha spiegato che la tonalità di levante è un biondo dai riflessi caldi aranciati, che sarà la tendenza di questo autunno.

A lasciare a bocca aperta i fans anche il grande effetto dato dal bleaching, il trend che vede schiarire le sopracciglia fino quasi a scomparire, che nel caso di Levante è stato necessario per il fatto che il suo colore naturale è molto scuro (ed andrebbe a fare da contrasto con la capigliatura chiarissima).

I commenti alla foto del nuovo look della cantante sono stati immediati, con moltissimi fans che le hanno fatto i complimenti, mentre alcuni hanno criticato l’eccessivo cambiamento. In molti hanno commentato la somiglianza di Levante con la cantante Anna Oxa, per via del look quasi albino.