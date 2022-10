Se hai questa caratteristica fisica sei fortunato, invecchierai più lentamente

Sapevi che se hai una certa caratteristica fisica sei portato ad invecchiare più lentamente? vediamo in che modo!

Invecchiare più lentamente è il sogno di tutti, e non solo per dimostrare meno anni di quelli che si hanno veramente.

L’argomento invecchiamento è certamente molto presente nella nostra quotidianità, ed affrontato in mille modi diversi.

Barba, tenerla rallenta l’invecchiamento della pelle

Oggi ci rivolgiamo principalmente agli uomini, e ad una caratteristica che in molti hanno: la barba.

Gli uomini che portano la barba nel mondo sono milioni, e come sappiamo esiste una divisione tra chi la apprezza e chi no, sia tra gli uomini che tra le donne. E’ un argomento molto dibattuto, sul quale però ci soffermiamo con interesse per una curiosità che non sembra aver poco peso.

Avere il viso rasato o tenere la barba, lunga o meno, non sembra essere più solamente un fattore legato all’estetica, ma alla salute della nostra pelle. La barba non solo copre alcune imperfezioni del viso, ma rappresenta una vera e propria barriera contro gli agenti esterni. Questo chiaramente vuol dire avere maggior cura nell’igiene specifica di questa zona, e per questo ci sono dei veri e propri specialisti con i loro Barber Shop.

I fans della barba sono moltissimi, e ne sottolineano il legame con l’ormone responsabile della sua crescita, ovvero il testosterone, l’ormone maschile; per questo l’uomo che porta la barba rappresenta un’immagine di virilità per molte persone, e una grande attrattiva per milioni di donne. Ma non è detto che piaccia a tutti, bisogna dirlo. Infatti sono altrettanti gli uomini che non sopportano farsi crescere la barba, e donne che ammettono di non essere attratte da chi la porta. La barba però può essere vista da altre prospettive.

Proprio in questo momento dell’anno in cui le temperature scendono e si avvicina l’inverno, la barba aiuta anche a tenere caldo il viso, proprio per il suo effetto barriera. Ma non solo. La barriera contro l’inquinamento e i virus che colpiscono il viso, ha un ulteriore importante “effetto collaterale” positivo.

Gli esperti infatti, sottolineano quanto sia importante avere una pelle protetta dagli agenti esterni, e proprio su questo la barba gioca un ruolo chiave. Sembra infatti che possa bloccare circa il 90% dei raggi UV che attaccano il viso, con conseguente rallentamento dei processi di invecchiamento. Insomma, la barba ha un effetto barriera anti-invecchiamento naturale, e per questo la pelle del viso di chi la porta, sembrerà più giovane rispetto alla sua età.