Se parcheggi l’automobile in questo posto puoi guadagnare fino a 4 mila euro

Se si parcheggia la propria automobile in questo posto, si può guadagnare fino a 4 mila euro.

A causa del riscaldamento globale, il problema inquinamento e eccesso di veicoli in giro, è diventato primario da affrontare.

La particolare scelta da parte del Governo ha lasciato tutti a bocca aperta e molte persone la stanno sfruttando per un guadagno futuro.

Ecco come si possono guadagnare 4 mila euro

Il Governo francese sta facendo di tutto per convincere la Francia a passare alle biciclette elettriche e ridurre così le sue emissioni di CO2. Infatti, se rottami la tua vecchia auto per andare in bicicletta elettrica puoi ricevere un sussidio.

Per ricevere l’importo più alto di questo bonus, ci sono ovviamente delle condizioni da soddisfare. Infatti, se una persona ha un basso reddito o disabilità, è possibile ricevere fino al 40% del costo di acquisto, nel limite di 3.000 euro. Se lavori o vivi in ​​una zona urbana a basse emissioni (ZFE), puoi beneficiare di un aiuto aggiuntivo di 1.000 euro. In totale, puoi beneficiare di un bonus di conversione di 4.000 euro.

Se hai un reddito più alto, invece, puoi ricevere fino al 40% del costo di acquisto entro il limite di 1.500 euro e con la possibilità di recuperare 1.000 euro, se lavori o abiti in ZFE, ricevendo fino a 2.500 euro. Tuttavia, anche il veicolo da rottamare deve avere determinate caratteristiche: deve essere una vecchia auto, immatricolata prima di gennaio 2006 e di proprietà da almeno un anno.

Il nuovo veicolo a due ruote, inoltre, deve soddisfare alcune condizioni. L’e-bike può essere nuova o usata ed acquistata o affittata (con un contratto di due anni o più), ma in ogni caso, deve avere un identificativo univoco scritto sul telaio e non utilizzare una batteria al piombo. Dopo aver acquistato il nuovo mezzo, ci sono 6 mesi per richiedere il bonus, che si può unire al bonus ecologico.

L’obiettivo del Governo francese è di aumentare la quota di popolazione che utilizza la bicicletta per i propri spostamenti. Infatti, partendo dal 3% attuale, Macron punta al 9% entro il 2024. Il Governo, inoltre, ha affermato che investirà 250 milioni di euro per rendere la città di Parigi interamente ciclabile ed il sindaco della città, Anne Hidalgo, è stata rieletta l’anno scorso con la promessa di aggiungere altri 130 km di piste ciclabili nei prossimi 5 anni.

La Francia lancerà anche un programma per incentivare le famiglie meno abbienti a noleggiare un’auto elettrica a soli 100 euro al mese. Infatti, saranno circa 100mila i veicoli che verranno messi a disposizione, almeno nelle intenzioni del presidente, con i contratti che dovrebbero durare 7-8 anni, con proposta finale di acquisto.