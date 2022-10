Sei puntuale o ritardatario? Il gelato che mangi può rivelarlo

Sei puntuale o ritardatario? è un problema da non poco. Ma il gelato che preferisci può rivelarlo. Vediamo come.

Arrivare puntuale o in ritardo incide sicuramente sulla nostra quotidianità, ma anche su quella degli altri.

Il Test che vi propone Chesuccede oggi, è un semplice test che però può rivelarci se siete tendenzialmente ritardatari o puntuali. Guardate attentamente le immagini di questi gelati, e scoprite insieme a noi cosa ci dicono.

Arrivi in ritardo o in orario? il gelato che mangi te lo svela

Essere puntuali o ritardatari è un problema davvero importante nella gestione della nostra vita, e come detto, influisce inevitabilmente anche con chi ha a che fare con noi.

La medicina ha riconosciuto il disturbo da ritardo cronico (chronical lateness), diagnosticato ad un uomo scozzese che si è rivolto ad uno specialista poiché non è mai riuscito ad arrivare puntuale ad un appuntamento. Quante persone conosciamo che non riescono praticamente mai a rispettare un orario o una scadenza? con queste persone è difficile prendere impegni, ed anche loro stessi vivono in perenne rincorsa di qualcosa, senza mai rilassarsi.

E tu sai dire con esattezza se sei ritardatario o puntuale? in linea di massima sono le azioni che ce lo rivelano, ma spesso viviamo un pò sul filo, e non riusciamo a definire la nostra vera natura. Scegliere un semplice gelato, può nascondere qualche significato, proprio su questo tema.

Il nostro semplice test di oggi ti presenta 3 opzioni in fatto di gelato, un dolce apprezzatissimo da molte persone. Abbiamo preso le 3 tipologie maggiori di gelato in commercio: la coppetta, il cono gelato, e il ghiacciolo. Quale preferisci?

RISPOSTA A: Se hai scelto la coppetta gelato, hai tendenzialmente un carattere puntuale, perché preciso come la scelta dei gusti e soprattutto l’ordine nel doverli porre all’interno della coppetta. Non ti piace fare le cose di fretta ed arruffate, tendi sempre ad essere puntuale.

RISPOSTA B: Se hai scelto il cono gelato, hai difficoltà nel rispettare orari e tabelle di marcia, ma non è un problema cronico. Lo stile di vita e giornate particolarmente caotiche, ti portano a volte a fare ritardi, o a dover cercare di cambiare programmi per non rischiare di dare “buca”.

RISPOSTA C: Se preferisci il ghiacciolo, il ritardo è nelle tue vene. Purtroppo non riesci ad avere una continuità nelle cose, vai in affanno con facilità proprio a causa dell’impossibilità di rispettare gli orari e le scadenze. Per questo ami il ghiacciolo, un gusto, semplice, e veloce anche da consumare!