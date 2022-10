Beautiful, cambio di rotta inaspettato, le anticipazioni dall’America

Le anticipazioni dall’America ci svelano alcuni retroscena sul programma televisivo Beautiful.

Nelle nuove puntate di Beautiful, trasmesse nella prima settimana di ottobre negli Usa, ci saranno diverse novità.

Nelle puntate trasmesse da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre in prima visione sui teleschermi americani, Thomas sarà fuori controllo dopo aver ricevuto la visita degli assistenti sociali per il suo bambino.

L’anteprima delle puntate di Beautiful

Nelle anticipazioni di Beautiful, il giovane Forrester chiederà a Hope se sia d’accordo con Brooke nel dire che lui sia un pericolo per Douglas. Poi ci sarà un colpo di scena: le parole della moglie di Liam sorprenderanno Thomas. La donna, infatti, informerà l’uomo che ha tutto il suo appoggio in quanto è consapevole che sia cambiato in meglio, tanto da non trovare giusta la valutazione di Brooke.

Nel frattempo, Liam dimostrerà di avere delle preoccupazioni su cosa sta tramando Thomas nei confronti di Hope. Il giovane, infatti, sarà convinto che il suo rivale abbia un interesse per sua moglie e che stia usando Douglas per portargliela via. L’ipotesi, tuttavia, non convincerà Logan. Per questo motivo, il giovane Spencer si sentirà profondamente deluso in quanto la figlia di Brooke prende sempre le difese del suo ex marito ogni volta che viene tirato in ballo.

Nelle puntate Usa di Beautiful (che poi saranno trasmesse nel 2023 in prima visione su Canale 5) Steffy e Taylor si prenderanno una pausa da Los Angeles. Madre e figlia, infatti, decideranno di volare ad Aspen per un breve soggiorno. La stessa località era stata usata nel 2011 dalla sorella di Thomas per sposare Liam in cima ad una montagna.

Intanto alla casa di moda, Ridge apparirà molto sospettoso. Lo stilista, infatti, crederà che Brooke abbia chiamato i servizi sociali per Thomas. Per questo motivo, Forrester sottoporrà sua moglie ad un lungo interrogatorio per poi prendere una decisione sul loro futuro. Logan, a questo punto, darà una risposta, che non sarà condivisa dal marito, che perderà il lume della ragione. Alla fine, Ridge, deciderà di lasciare Brooke ed andarsene.

Beautiful è una soap opera statunitense, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS, e va in onda dal 23 marzo 1987. La soap viene trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo con 300 milioni di telespettatori al mondo ogni giorno. In Italia, il programma è trasmesso dal 4 giugno 1990, prima su Rai Due ed in seguito su Canale 5.