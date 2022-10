Dopo aver visto questo, non congelerai più così i cibi

Il modo in cui congeliamo i cibi è importante, ma dopo aver visto questo, probabilmente cambierai abitudini.

Congelare è uno dei metodi innovativi in ambito di cucina, per la sua comodità e non solo.

Tenere in congelatore dei cibi congelati, sia preparati da noi che acquistati, è un’abitudine di milioni di Italiani.

Congelare i cibi, le alternative a cui non pensi

Siamo in un momento storico in cui risparmio e la sostenibilità sono parole d’ordine, e per questo anche il tema della conservazione dei cibi è fondamentale.

In tema di ecologia e di inquinamento, quando pensiamo all’acquisto e alla conservazione del cibo, non possiamo non pensare anche al cosiddetto packaging. Anche in tema di cibi congelati, il problema è grande; per congelare infatti, utilizziamo moltissimi sacchetti di plastica e pellicola trasparente, fonde di grande inquinamento, anche perché usa e getta.

Sebbene sia importante congelare, per mantenere molti principi nutritivi, l’utilizzo dei sacchetti in plastica rischiano di trattenere aria e di mettere a rischio la conservazione dei cibi. Quali alternative allora utilizzare per congelare gli alimenti? Anzitutto i contenitori sottovuoto, riutilizzabili perché sono di vetro; l’unico dubbio può arrivare dal bisfenolo A che non dovrebbe andare a contatto col cibo, se i coperchi di questi contenitori sono in plastica – c’è da dire che i controlli sono serrati, e quindi non bisognerebbe preoccuparsi.

Attenzione quando mettiamo dei cibi a congelare in contenitori di vetro, perché se sono liquidi bisogna considerare che aumentano il volume, quindi con l’espansione rischiano di rompere il vetro; basta lasciare lo spazio adatto e non riempire completamente i contenitori. Migliori sono i coperchi per il sottovuoto in silicone, adatti alle basse temperature e al contatto col cibo, o addirittura potete andare alla ricerca di quelli con coperchi in acciaio inox al 100%, più sicuri e sostenibili.

L’alluminio è riciclabile al 100% e quindi da preferire ai sacchetti monouso; si possono usare le vaschette in alluminio con coperchio in cartone, o avvolgere direttamente i cibi nel foglio d’alluminio, che fa anche risparmiare enorme spazio. Unico neo del foglio di alluminio, è che si rompe molto facilmente, e rischia di non coprire tutto il cibo, ma in quel caso basta usare più strati.

Da non sottovalutare anche la carta forno o quella alimentare cerata da gastronomia, che fanno risparmiare spazio, ed evitano il contatto diretto degli alimenti con la plastica. Importante è sempre fare attenzione ad eventuali allergie nei confronti di questi materiali.