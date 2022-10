Funerale Regina Elisabetta, nessuno l’aveva visto, imbarazzo a corte

Il funerale della Regina Elisabetta è stato un evento mondiale, ma nessuno si era accorto di quello che è accaduto, un fatto davvero imbarazzante per la corte.

L’8 settembre ci ha lasciato la Regina Elisabetta II, ma le notizie non smettono di arrivare anche a settimane di distanza.

Il funerale della sovrana inglese ha riunito a Londra milioni di persone, come milioni sono stati i telespettatori che hanno seguito in diretta la cerimonia via tv o web.

Sofia di Spagna, il cellulare in vista sopra l’abito imbarazza tutti

Come sappiamo, le regole di bon ton e il protocollo da seguire in occasioni ufficiali come quelle reali, sono davvero minuziose ed importanti. Ma qualcosa è sfuggito.

La sfilata degli invitati alla cerimonia d’addio alla Regina Elisabetta è stata infinita, addirittura le porte della cattedrale di Westminster hanno aperto alle ore 8 proprio per accogliere nei giusti tempi tutte le personalità presenti alle esequie.

La giornata dell’addio terreno a Elisabetta è stata lunga, dovuta anche ai cortei funebri degli spostamenti del feretro della Regina. Tra le teste coronate invitate per il funerale della sovrana, era presenti anche i membri della famiglia reale di Spagna. Re Filippo e la Regina Letizia, e don Juan Carlos con donna Sofia, erano presenti a Londra per il funerale.

Come sappiamo, dopo la cerimonia a Westminster, il feretro della Regina è stato trasportato a Windsor, nel castello reale dove sono sepolti i membri della famiglia reale inglese, e dove l’8 settembre è arrivata anche Elisabetta II. La cerimonia privata a Windsor è stata seguita da un numero più esiguo di persone, tra i quali erano presenti donna Sofia con re Felipe, mentre sembra che Juan Carlos abbia declinato l’invito a titolo personale.

Ma qualcosa ha attirato l’attenzione dei presenti, ed ha lasciato senza parole: donna Sofia è stata ripresa (vedi foto) con il cellulare appeso a tracolla, in bella vista fuori sopra il vestito nero. Le immagini hanno lasciato di stucco, ma come hanno ricordato i media spagnoli, la monarca non è la prima volta che si presente ad apparizioni pubbliche con questo tipo di accessori. Ma negli atti istituzionali è una novità, che ha creato non poco imbarazzo.

Il protocollo in questi casi è chiaro, e nessuno di questi accessori dovrebbero apparire. La stampa internazionale si chiede se la scelta sia stata studiata dalla reale di Spagna – visto che il cellulare è più grande della mini borsetta che indossava – o se sia stata una semplice svista.

La sovrana spagnola ama portare questo accessorio con sé, sia durante le vacanze – dove più volte è stata ripresa con il cellulare a tracolla – ma anche in occasione di eventi come il post-matrimonio del principe Philippos e Nina Flohr, al Club Nautico di Atene.