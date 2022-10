La star all’attacco, la conduttrice in diretta “Rischiamo la querela”

La star internazionale ha lasciato a bocca aperta la conduttrice, cha ha spiegato in diretta “Rischiamo la querela”

La rivelazione della famosa conduttrice tv hanno lasciato il pubblico sgomento, quando in diretta ha spiegato la situazione imbarazzante nella quale si è trovata.

Il fatto è accaduto a Domenica In, la trasmissione storica della Rai condotta da Mara Venier. Mara ogni domenica accoglie nel suo salotto molti personaggi famosi, con i quali si intrattiene in lunghe interviste.

Romina Power avviso di ammonimento alla Lecciso

Domenica In attira milioni di telespettatori ogni settimana, affezionati alla padrona di casa Mara Venier, che ospita molti personaggi per raccontare le loro storie.

Tra i personaggi ospitati da zia Mara, come affettuosamente la chiamano tutti, c’è stata la moglie di Al Bano, Loredana Lecciso, che dopo tempo è tornata ad apparire in televisione. Durante la lunga intervista alla compagna del cantante leccese, Mara ha dovuto fermare la Lecciso nel momento in cui si stava per nominare Romina Power.

La Venier ha dovuto fermare la Lecciso spiegando a lei e a tutto il pubblico di aver ricevuto un avviso esplicito da parte di Romina Power, che non ha voluto essere nominata dalla compagna del suo ex marito. Un avviso di ammonimento che ha messo la Venier in condizione di dover avvisare Loredana Lecciso di quanto sarebbe accaduto.

“Non dobbiamo nominarla altrimenti ci querelano“, ha spiegato molto chiaramente la Venier, proprio per impedire alla Lecciso di parlare della ex moglie di Al Bano. Il giornalista Giuseppe Candela ha pubblicato su Twitter un commento che ricorda l’intervista che la ex moglie di Al Bano ha rilasciato a Verissimo, alludendo ad un rapporto tra la Venier e Romina non più idilliaco da un pò di tempo.

Il giornalista ha commentato che secondo lui l’ospitata della Lecciso sia stata una mossa studiata dalla Venier in modo strategico, proprio per rispondere alla decisione della Power di andare dalla Toffanin. Non è la prima volta che in alcuni salotti televisivi si inseriscono i rumors che riportano a mosse strategiche ai fini degli ascolti, ma non sarebbe nulla di nuovo.

Nel caso Lecciso-Power, la scelta di Mara Venier di ospitare la compagna di Al Bano, dopo molto tempo assente dagli schermi, ha fatto pensare al fatto che la conduttrice veneta abbia così risposto indirettamente alla cantante americana. La Venier però, nel corso della trasmissione, ha salutato in maniera affettuosa la Power “Tranquilla Romina e auguri che oggi è il tuo compleanno, cara”.