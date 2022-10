Il commento è un’offesa inaccetabile: la star risponde senza mezze parole

La star ha svelato alcuni scatti del suo nuovo progetto, coinvolgendo i follower con un’immagine che ha dato vita a molte polemiche.

Sono cinque anni che la star lavora a questa idea e ora è diventata finalmente realtà. Si tratta di integratori che saranno commercializzati con il suo brand. La rivelazione è stata fatta ufficialmente ai suoi circa 160 milioni di follower.

Il progetto è stato un mistero, poi pochi giorni fa la notizia. Molti hanno già chiesto quando sarà disponibile, ma altri non sono stati così gentili e hanno utilizzato parole molto dure.

La risposta della star spiazza tutti

Kourtney Kardashian ha lanciato un nuovo progetto dal titolo Lemme con cui commercializzerà vitamine e altri integratori. “Lemme mi permette finalmente di condividere quello che ho fatto! Ho sognato questa idea, ho avuto un moltissimi incontri e conversazioni con persone diverse. Ho cercato il modo migliore per costruire questo progetto, con i partner giusti e con una squadra che lavorasse davvero bene”.

“Quando finalmente è stato tutto sistemato il resto è accaduto con facilità. Un sacco di ore, di chiamata in Zoom, tanti sogni ma tutto con rapidità di decisione e sincero divertimento! Finalmente, 5 anni dopo il mio bambino è pronto per il lancio nel mondo” ha scritto su Instagram per annunciare la notizia ai fan.

In questa occasione ha pubblicato uno scatto molto particolare e colorato, “Lemme è la mia nuova linea di vitamine e integratori che ho creato per diventare una parte divina e piacevole della vostra vita quotidiana”. Questo perché sono anni che si interessa di benessere, vitamine e integratori e ha scelto quindi di lanciare la sua linea personale.

“Abbiamo collaborato con i migliori scienziati e medici per creare le vitamine e gli integratori gommosi il più sano possibile. Abbiamo utilizzando ingredienti e formulazioni clinicamente supportate che vi aiuteranno a vivere al meglio la vostra vita. E naturalmente, li abbiamo fatti così deliziosi che non ci crederete che sono così salutari per il vostro corpo!”.

Tuttavia qualche giorno fa, sempre in merito al progetto, ha pubblicato un altro scatto, questa volta non ritoccato e gli utenti hanno espresso apprezzamento ma qualcuno invece ha parlato del suo corpo, provando ad offendere la donna che ha però saputo immediatamente rispondere a tono, facendo presente all’utente che probabilmente non l’ha presa bene: “Hai dimenticato com’è il corpo di una donna” ha scritto in risposta alle sue parole.

Proprio in un momento delicato in cui si evita il body shaming questo arriva così, su una star di calibro internazionale, che ovviamente ha sentito la necessità di mettere a tacere il follower.