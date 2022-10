Mercoledì al verde, meglio tenere il portafogli chiuso

Questo mercoledì sarà al verde per alcuni segni zodiacali…meglio tenere il portafogli chiuso! Vediamo quali sono.

L’oroscopo di oggi non è molto fortunato dal punto di vista delle finanze per alcuni segni, e allora leggiamo insieme cosa ci dicono le stelle.

Inizio di ottobre con poche disponibilità di soldi…e sembra una frase purtroppo molto ascoltata in questo periodo, vista la situazione economica del paese.

Oroscopo di mercoledì 5 ottobre, teniamo i portafogli chiusi!

I nati il 5 ottobre sono del segno zodiacale della Bilancia, e i santi di oggi sono Santi Placido e Mauro (Monaco).

I nati in questa data hanno un carattere forte, sono sempre protagonisti in tutte le situazioni in cui si trovano, e amano il contatto con le persone. Sono dei punti di riferimento ed il loro equilibrio garantisce, dove sono loro, un ambiente molto tranquillo, senza conflitti.

Il 5 ottobre sono nati alcuni personaggi noti come Denis Diderot, Ciccio Ingrassia, Brian Johnson, Gigi Sabani e Federico Fashion Style.

Ma torniamo ai giorni nostri e al nostro oroscopo, che oggi parla di situazioni al verde. Il primo segno che oggi è meglio faccia attenzione alle spese è l’Ariete, che non sta vivendo un momento buono da questo punto di vista; qualunque spesa prevista, se non strettamente necessaria, rimandatela senza pensarci due volte.

Gli amici dei Gemelli si stanno confrontando con alcune difficoltà lavorative che non permettono di stare tranquilli anche dal punto di vista delle finanze, per questa sensazione continua di incertezza. Se vi trovate a fare un lavoro che non vi soddisfa, ed in più non vi da il giusto compenso, non abbiate paura a pensare ad altro. Non azzardate mosse o spese, fate passare le giornata.

Il segno del Cancro oggi è sotto l’occhio del ciclone, perché gran parte dei guadagni di questo periodo sono andati via per alcune spese azzardate e troppo impegnative. Il lavoro vi da soddisfazioni e potrebbe portare qualche novità anche in fatto di crescita economica, ma se non si fa attenzione alle uscite, sarà difficile avere una stabilità.

Gli amici del segno dei Pesci, infine, sono anch’essi in bilico in fatto di finanze, perché non sono riusciti a definire un confine tra ciò che si può e cosa sarebbe meglio rimandare o addirittura evitare. Le stelle consigliano di creare un’agenda delle entrate e delle uscite, con dei promemoria sul calendario delle spese da sostenere; vi potrà aiutare ad avere sotto gli occhi la situazione.