Novità per chi viaggia in aereo, non era mai accaduto

Ci sono alcune novità per chi viaggia in aereo ed un simile evento non è mai avvenuto.

Una compagnia aerea, infatti, ha annunciato una grande novità per i suoi passeggeri e questo evento non è mai accaduto.

La notizia ha lasciato perplesse moltissime persone ma l’azienda sembra essere ferma sulla sua decisione.

Ecco la novità per chi viaggia in aereo

L’equipaggio di Virgin Atlantic potrà scegliere se indossare la divisa maschile o quella femminile, liberamente. Infatti, gli assistenti di volo, piloti e personale di terra della compagnia aerea britannica potranno vestire la divisa con cui si sentono più a loro agio.

“Indipendentemente dal loro genere, identità di genere o espressione di genere“. Queste sono le parole in un comunicato della compagnia aerea. E senza per questo scontentare Vivienne Westwood, la stilista che ha creato le divise ufficiali dell’equipaggio: un tailleur rosso per le donne e un completo con pantaloni bordeaux per gli uomini.

Per promuovere la nuova policy, la compagnia ha coinvolto Michelle Visage, uno dei giudici del celebre reality show Ru Paul’s Drag Race, dichiarando: “Le persone si sentono responsabilizzate quando indossano ciò che meglio le rappresenta, e questa politica sull’identità di genere permette alle persone di abbracciare ciò che sono“.

Dello stesso parere è Juha Järvinen, direttore commerciale di Virgin Atlantic: “È molto importante consentire ai nostri dipendenti di abbracciare la propria individualità e di essere sé stessi al lavoro. Per questo motivo vogliamo permettere ai nostri dipendenti di indossare l’uniforme che meglio si adatta a loro e al loro modo di identificarsi e garantire che i nostri clienti siano chiamati con i loro pronomi preferiti“.

Secondo una ricerca condotta dalla compagnia aerea tra i suoi dipendenti, consentire loro di esprimere la propria individualità sul lavoro aumenta la felicità (65%) e il benessere mentale (49%). Inoltre, crea una cultura del posto di lavoro più positiva (36%) ed offre una migliore esperienza per i clienti (24 %).

I dipendenti Virgin Atlantic hanno anche riferito di sentirsi più accettati e a proprio agio quando sono in grado di essere sé stessi al lavoro (26%) e dichiarano un maggiore senso di lealtà nei confronti del proprio datore di lavoro (21%).

Nonostante i vantaggi positivi, il 25% degli inglesi ha sentito la pressione di nascondere il proprio io sul lavoro, con il 13% che si sente a disagio nel fare richieste che gli consentano di esprimere chi sono veramente. Gli inglesi si sono vestiti in modo diverso (30%) o con abiti in cui non si sentono a proprio agio (15%), hanno cambiato il loro modo di acconciarsi i capelli o il trucco (22%) ed hanno nascosto parti della loro personalità (38%) nel tentativo di uniformarsi alle regole.