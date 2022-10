Se ti stai struccando in questo modo fai attenzione, stai commettendo un errore

Se quando ti strucchi lo fai in questo modo, stai commettendo un errore senza saperlo. Vediamo di cosa si tratta.

Struccarsi alla fine della giornata è un’abitudine che hanno tutti, o quasi, e gli esperti si raccomandano di non saltare mai questa routine.

Quanti di voi si ricordano sempre di struccarsi? tutti sappiamo quanto sia importante questa fase, la sera prima di andare a dormire, per eliminare tracce di trucco e impurità dalla pelle.

Soffiare sul dischetto, non serve farlo

Per struccarsi si utilizzano diversi prodotti, i principali sono il detergente struccante, l’eventuale tonico, e negli ultimi anni il boom dell’acqua micellare.

La cosmetologa dottoressa Maria Pia Priore, fondatrice di @skinfirstcosmetics.it, sul suo canale ufficiale Instagram ci ha svelato qualcosa di molto importante per chiunque abbia un’abitudine particolare nella fase del togliere il trucco.

L’abitudine di togliersi il trucco rientrati in casa, e comunque prima di andare a dormire, è importantissima, e tutti gli esperti concordano sulla necessità di farlo ogni giorno, perché il trucco se si deposita sulla pelle può creare problemi ed anche allergie.

La dottoressa si riferisce, attraverso un video molto simpatico ma anche chiaro, ai video in tendenza soprattutto su TikTok dell’hack dell’acqua micellare, che vede moltissime donne versare il prodotto sul dischetto di cotone e soffiare per formare una schiuma per detergere poi il viso.

Quello che è considerato un trucco, in realtà non cambia nulla nella nostra routine, e quindi è un’azione assolutamente non necessaria e non solo. Questo perché l‘acqua micellare è già efficace nella sua forma di soluzione per rimuovere il make up. La dottoressa spiega inoltre che alterare l’utilizzo di un prodotto, soprattutto se di cosmesi, può renderne inutile l’efficacia, aumentando addirittura il rischio di effetti collaterali.

L’effetto collaterale più pericoloso, attuando la tecnica del soffiare sul dischetto, è tanto semplice quanto sottovalutato. Soffiando infatti sul dischetto per creare la famosa schiuma, trasferiamo su di esso tutti i batteri che si trovano all’interno della bocca, e che andranno poi a depositarsi insieme al prodotto direttamente sulla nostra pelle.

I commenti al video e alla spiegazione della dottoressa hanno evidenziato quante persone continuassero ad usare la tecnica del soffiare sul dischetto, specificando tra l’altro che la schiuma che si produce è davvero pochissima e quasi inconsistente.

E’ importantissimo pensare a questi effetti quando decidiamo di seguire dei trend, soprattutto è importante valutarne sempre l’eventuale efficacia, per capire se si potrebbero creare dei danni più grandi.