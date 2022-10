Beautiful: un problema di salute serio colpirà uno dei personaggi

Nuovi risvolti assolutamente inaspettati da Beautiful con le anticipazioni che arrivano proprio dall’America dove le puntate sono già state trasmesse.

I telespettatori assisteranno ad un risvolto improvviso che riguarderà in particolare Eric Forrester e Quinn Fuller e ci sarà anche un problema di salute importante che porterà a delle vicende molto particolari per vari personaggi che saranno interessati dalla vicenda.

La svolta d’amore riguarderà Eric e Quinn ma ci sarà anche una notizia positiva di una rinnovata pace tra due personaggi che sembravano ormai sul piede di guerra.

Anticipazioni Beautiful: Riappacificazioni e problemi di salute

Secondo le anticipazioni il capostipite dei Forrester deciderà finalmente cosa fare per il suo matrimonio, una notizia che spiazzerà la Fuller. A sorpresa infatti sceglierà di stracciare le carte del divorzio e sceglierà lei, dandole una nuovapossibilità anche se a sorpresa per tutti.

In tutto questo Eric non saprà cosa accade e soprattutto che Quinn sta continuando la sua relazione con Carter, tra loro ormai è sbocciata la passione e i due non riescono a resistere. La madre di Wyatt sarà molto indecisa se lasciare per sempre Eric e quindi viversi l’amore con Carter oppure continuare con questa storia clandestina. Alla fine però sceglierà di seppellire l’ascia di guerra, lo farà per riconoscenza nei confronti della Forrester.

Nonostante le condizioni migliorate, non tutti i problemi saranno risolti. Infatti Eric terrà a distanza la moglie, lo stilista fingerà di dormire e quindi passerà la notte separato da Quinn. Si scoprirà presto che il padre di Ridge ha un problema di tipo fisico importante. A quel punto l’uomo deciderà di essere sincero con la Fuller e confesserà di essere diventato impotente. Una confessione complessa e dolorosa per l’uomo che però non può fare altrimenti che svelare la verità.

Quinn si dimostrerà comprensiva con il marito, una volta saputa la notizia, accettando di rinunciare a una parte della loro vita insieme. Convinta però che si tratti solo di un problema temporaneo e non a lungo termine. La Fuller infatti sarà pronta a fare questa rinuncia ma per poco tempo. La madre di Wyatt alla fine si farà consolare da Carter per cui nutre ancora dei forti sentimenti.

Ovviamente la situazione non si prospetterà proprio temporanea ma la donna non ha capito bene la questione e soprattutto quello che potrà comportare per la loro coppia. Le puntate a seguire mostreranno sicuramente il risvolto di questa questione e l’andamento della storia tra i due.