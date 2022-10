La vip nei guai, è partita la segnalazione

Aria di guai per una vip, che in questo momento è sotto l’occhio del ciclone, e per lei si parla di problemi di carattere disciplinare

Questa volta la situazione per questo personaggio è molto delicata, andiamo a vedere cosa potrebbe accadere a breve.

Parliamo di televisione, e del reality del momento, il Grande Fratello Vip, che sta facendo molto parlare di sé per un caso discusso.

Caso Bellavia, l’Ordine degli Psicologi apre istruttoria su Gegia

Questi giorni non si parla d’altro se non del caso del momento, quello che ha visto il concorrente del GFVip Marco Bellavia protagonista di una brutta storia.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, il conduttore Alfonso Signorini si è trovato a dover gestire la delicata situazione legata all’uscita del concorrente Marco Bellavia e del trattamento subito da parte degli altri partecipanti al reality. La puntata di lunedì è stata molto seguita, ed ha portato alle eliminazioni di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, proprio legate al comportamento nei confronti di Bellavia.

In queste ore però si è alzato un polverone in particolare sull‘attrice Gegia, che in diretta ha spiegato le motivazioni del suo atteggiamento e delle sue parole nei confronti dell’ex concorrente, specificando anche di essere iscritta all’Albo degli Psicologi.

E proprio quest’ultimo si vedrà costretto ad aprire un’istruttoria sul caso, dopo moltissime segnalazioni arrivate dopo la puntata del Gf, da parte di cittadini privati, ma non solo: sembra che anche la figlia di Bobby Solo Veronica Satti abbia inviato un esposto all’Ordine degli Psicologi per dimostrare la propria indignazione nei confronti di questa triste pagina del reality show.

L’Ordine degli Psicologi del Lazio ha confermato all’agenzia Dire che “Sono state inviate all’Ordine diverse segnalazioni da parte di provati cittadini turbati dal comportamento della psicologa e per questo, come da prassi, verrà aperta un’istruttoria. La finestra di tempo per questo genere di decisioni è ampia e prevede vari mesi nei quali la Commissione dovrà valutare il caso che verrà sicuramente affrontato”.

La comica è stata accusata dai telespettatori e gran parte dell’opinione pubblica per le sue parole dure nei confronti di Bellavia, come “tu sei malato, ti devi far curare”, frase che ha indignato tutti soprattutto per il fatto che sono arrivate da Gegia, che si è presentata come Psicologa professionista.

Ad infastidire è stato anche l’atteggiamento e le spiegazioni date dalla comica durante la diretta di lunedì, tanto da essere mandata al televoto assieme a Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti ed Eleonoire Ferruzzi.