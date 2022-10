Maglioni che vanno stretti? Non gettarli via, quello che puoi farci è incredible

Se i maglioni che stai tirando fuori dall’armadio ti vanno stretti, non gettarli via, quello che puoi farci è incredibile.

Siamo in previsione di tirar fuori il vestiario più pesante, ed in particolare i maglioni. Ecco un modo per non buttare via quelli stretti, e risparmiare allo stesso tempo soldi.

Anche le temperature ancora non sembrano invernali, ci stiamo avvicinando alla stagione più fredda, dove tireremo fuori i maglioni dal nostro armadio.

Maglioni stretti, ti aiuteranno a risparmiare!

Ogni anno, con l’arrivo della stagione fredda, tiriamo fuori i maglioni, ed uno dei problemi maggiori riguarda il fatto che spesso diventino troppo stretti.

Un maglione che va stretto è un classico di ogni casa, e le cause possono essere molteplici. Uno dei primi motivi per cui i maglioni vanno stretti, oltre al fatto che si possa inevitabilmente prendere peso rispetto all’anno precedente, sono gli errori in fase di lavaggio.

Il primo consiglio appena acquistiamo un maglione, è di fare molta attenzione al tipo di tessuto con il quale è realizzato, ed affidarsi alle etichette per seguire le indicazioni riguardo il lavaggio. Ma che fare se appena tiriamo fuori dalla lavatrice un maglione, lo troviamo formato mini? Il primo pensiero è che abbiamo buttato i soldi, ma ci sono molti modi in cui è possibile riutilizzarlo, risparmiando quindi da altri punti di vista.

Prima di riutilizzarli è comunque utile provare a recuperare, come dire, qualche taglia. Tra i rimedi più diffusi c’è il lavaggio ulteriore con acqua calda e balsamo per i capelli, che potrebbe ammorbidire il tessuto permettendo di allargarsi un pò di più. Anche il latte può avere un effetto ammorbidente che potrebbe aiutare, e il consiglio è di immergere il maglione in acqua tiepida, circa 1,5 litri, e mezzo litro di latte; lasciandolo a mollo per due ore, una volta tirato fuori si può lavare con sapone di Marsiglia e mettere ad asciugare in orizzontale, di modo da dargli un allungamento naturale già in fase di asciugatura. Ma vediamo cosa fare se non c’è soluzione di recupero come indumento.

I maglioni infeltriti in particolare, possono essere davvero utilizzati in mille modi, per costruire altri capi o accessori, tra i quali coperte (quelle patchwork vanno alla grande), guanti, tappeti, berretti, borse, fasce per capelli, portatrucco, portacellulare, portaocchiali, scaldacollo, sciarpe, calzini, con il solo aiuto di forbici, una macchina da cucire o ago e filo. Dai ritagli dei maglioni possono realizzarsi anche accessori per i nostri animali (come copertine, abiti per quando fa freddo, cuscini per cuccia. In particolare con l’arrivo delle feste, sono molto utili per realizzare delle decorazioni per l’albero, pupazzetti da appendere, e bamboline da regalare.