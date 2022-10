Matrimonio saltato, la star della tv lo ammette in diretta: la notizia sconvolge tutti

La star della tv ammette in diretta di aver annullato il proprio matrimonio e la notizia ha sconvolto tutti.

La vip della televisione italiana ha sconvolto la maggior parte delle persone ed ha ammesso di aver troncato i preparativi per il suo matrimonio.

Da moltissimo tempo si parla del rito nunziale della star della tv, ma adesso la donna ha dichiarato di voler cancellare la cerimonia.

La vip annuncia il fallimento del matrimonio

Ci sono stati alcuni attimi di imbarazzo per Federica Panicucci, dopo la domanda di Sivia Toffanin a Verissimo. Infatti, la star della tv non ha risposto alla domanda sul matrimonio saltato o solo rimandato con Marco Bacini.

Per la coppia, il matrimonio sembrava dovesse arrivare da un momento all’altro, ma come per molti fidanzati però, il covid ha rimandato tutto. Infatti, il 2022 doveva essere l’anno del loro sì, ma non ci sarà. Manca troppo poco al termine dell’anno e non c’è ancora una data di nozze. Alla domanda della Toffanin, la Panicucci appare infastidita, esclamando che c’è tempo e che il 2022 non è ancora finito. La donna ammetterà, solo in un secondo momento, del fallimento del suo matrimonio, poiché mancano ormai pochi mesi al 31 dicembre. Un momento d’oro per Mattino 5 ma non per il matrimonio della vip.

“Si sono sposati tutti e manchi solo tu”. Queste sono state le parole della Toffanin a Verissimo, ma la conduttrice di Mattino 5 ha poi pensato di chiudere subito l’argomento.

“Ma non vedi che tutti si lasciano e noi no non ci lasciamo“. Questa invece è stata la risposta della Panicucci. La star e il suo compagno rimangono sempre una coppia innamorata ma, per ora, niente nozze o forse Federica non vuole parlarne. Infatti, quando la Toffanin incalza, la donna ribadisce ciò che dice sempre: Silvia sarà la prima a conoscere la data non appena la decideranno.

L’imbarazzo è evidente ed è impossibile far dire altro alla Panicucci. Per ora, non c’è una data e forse non c’è più nemmeno l’intenzione di sposarsi. C’è stato un periodo in cui la coppia non appariva più come prima sui social, ma adesso stanno recuperando il loro tempo insieme.

Nata a Cecina il 27 ottobre 1967, dopo un debutto in televisione a Portobello, si è divisa inizialmente tra Rai e Fininvest partecipando ad altre trasmissioni televisive in ruoli minori. Inoltre, ha raggiunto il successo negli anni novanta, conducendo diverse trasmissioni di Italia 1, tra cui diverse edizioni del Festivalbar.