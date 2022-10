Nostaglia canaglia, 4 segni già non ne possono più: vogliono tornare in vacanza

Oggi 4 segni zodiacali avranno la nostalgia che li assalirà, e vorrebbero già tornare in vacanza. Vediamo insieme quali.

Questo inizio di ottobre già fa pensare alle vacanze, in particolare per alcuni segni che oggi hanno la testa fra le nuvole.

Siamo ad inizio ottobre, ma in realtà l’Autunno non sembra proprio essere iniziato. Ad essere finite però sono le vacanze, e da un bel pezzo…ma oggi alcuni segni ne hanno particolare nostalgia.

Oroscopo di giovedì 6 ottobre, nostalgia delle vacanze

I nati il 6 ottobre sono del segno zodiacale della Bilancia, ed il Santo protettore di oggi è San Bruno.

I nati in questa data hanno un carattere molto spontaneo, e sono molto influenti sugli altri in ambito sia lavorativo che personale, grazie alla loro forza energica; la voglia di fare tante cose, e di esplorare nuovi spazi però, spesso gli fa perdere il focus, rischiando di apparire poco fermo nelle scelte e nelle azioni.

Il 6 ottobre sono nati molti personaggi noti, come Ivan Graziani, Paola Ferrari, Ottavio Bianchi, Luigi Filippo di Francia, Le Corbusier, Matteo Ricci ed Elizabeth Shue. Il 6 Ottobre del 1924 nasceva in Italia la prima trasmissione radiofonica, con la prima voce che annuncia il palinsesto composto da musica, bollettino meteo e notizie di borsa. Nel 2010 debutta invece l’applicazione di condivisione foto Instagram, una vera rivoluzione nel mondo social. Ma torniamo ai giorni nostri e al nostro oroscopo di oggi.

I nati in Gemelli stanno vivendo un momento in cui il rapporto con il partner a volte risulta essere pesante, e questo non aiuta a vivere con tranquillità il presente. La relazione vive alti e bassi, ma non pensate sia tutto definitivo, a volte sono solo momenti. Oggi però, avrete una particolare voglia di tornare alle vacanze, magari quando eravate single…

Il Cancro ha la noia attaccata e la voglia di non fare niente, per questo oggi la mente volerà ai momenti di relax e spensieratezza delle ferie. Gli amici del Sagittario ha Marte a sfavore, quindi meglio fare attenzione a tutto, tranne ai viaggi: possibili organizzazioni last minute per spezzare la routine e accontentare la voglia di vacanza.

Infine gli amici dei Pesci, avranno una giornata molto riflessiva, che forse darà anche alcune risposte importanti, tra le quali la consapevolezza di come vanno alcuni aspetti della propria vita. I pensieri volano lontano, con la voglia di cambiamento e di evasione che porteranno ad avere nostalgia delle vacanze.