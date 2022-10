Quello che vedrai in questa città non è mai successo, visitatori sbigottiti

In questa città vedrai una cosa unica al mondo, i visitatori restano sbigottiti al loro arrivo.

Una città famosissima e molto visitata presenta qualcosa di unico, che lascia tutti a bocca aperta

Parliamo di una delle città italiane più conosciute e visitate dai turisti di tutto il mondo, la città della nostra cultura dove si trovano immense opere d’arte.

Firenze, la finestra sulla città che ha stregato tutti

Firenze è la città tra le più importanti e visitate d’Italia, da parte di turisti di tutto il mondo, che possono godere di una vista unica grazie a questa opera d’arte.

A Firenze ogni anno arrivano milioni di visitatori, ma non tutti sanno che esiste una vista meravigliosa ed unica, della quale si può godere grazie ad una singolare opera d’arte. Si chiama “Window & Ladder”, ed è una sorta di omaggio alla posizione unica del Belmond Hotel a Villa San Michele. L’opera è stata realizzata dall’artista argentino Leandro Erlich, un artista concettuale che fa un focus sull’architettura, con il fine di rendere l’arte accessibile a tutti.

“È come dialogare con gli artisti che hanno fatto la storia di Firenze, l’hanno costruita, che l’hanno resa un capolavoro. Insieme, è come se scrivessimo una storia nuova, dialogando fregandocene del tempo. In fondo, ci soffermiamo tutti sulle stesse riflessioni, ci facciamo tutti le stesse domande da sempre, dibattiamo tutti degli stessi massimi sistemi, sia oggi sia 500 anni fa”, ha spiegato l’artista.

Ed in effetti questo dialogo si vede attraverso questa installazione, formata da un gradino che conduce a una vera finestra, collocata all’interno dei giardini dell’hotel e che offre la vista più bella su Firenze, un sogno che diventa realtà “Bisognerebbe prima chiedersi cosa sia, la realtà…la realtà è tutto e niente, può essere una percezione, un’interpretazione, un pensiero. È e non è al tempo stesso. Di sicuro c’è che può essere ribaltata in qualsiasi momento, e l’arte in questo può essere la chiave di svolta. Può aiutare a farci più domande su ciò che viviamo”, spiega l’artista.

Dalla cupola del Brunelleschi al campanile di Giotto, la vista che si gode dalla finestra sul giardino è davvero sorprendente, e l’opera fa parte del progetto artistico itinerante Mitico, voluto dal Belmond in alcuni dei suoi hotel più importanti fra cui, oltre Villa San Michele a Firenze, il Castello di Casole, l’Hotel Cipriani a Venezia e il Grand Hotel Timeo a Taormina. I fortunati che possono accedere al giardino, dovranno però sbrigarsi, perché l’opera sarà visibile fino al 7 novembre.