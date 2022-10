Sei autoritaria o remissiva? Scoprilo con il nostro test

Sei autoritaria o remissiva? Il nostro test di oggi ti aiuterà a scoprirlo da una semplice scelta, che però può dire molto.

Quando facciamo delle scelte quotidiane, non pensiamo che in realtà possono dire molto sul nostro carattere, o sul momento che stiamo vivendo.

Il Test che vi propone Chesuccede oggi, è un semplice test che però può dirci molto sul nostro carattere. Guardate attentamente le immagini di questi 3 rossetti, e scegliete quale preferite o vi ispira di più in questo momento.

Il rossetto che scegli ti dice se sei aggressiva o no

Il lato del carattere legato a come ci comportiamo con le cose e le persone che ci circondano, è molto importante.

La cura del look e del make up è per moltissime donne un’azione importante quotidiana, e sono molte le persone che non vogliono uscire senza trucco; in particolare c’è chi ama particolarmente il rossetto, o chi al contrario non è interessata o non è abituata ad indossarlo.

Sei una donna tendenzialmente remissiva o autoritaria? che sia un momento, o una tendenza caratteriale, il nostro piccolo test ci aiuta a definirlo. Scegli come preferisci colorare le tue labbra, e lo scopriremo insieme.

RISPOSTA A: Se preferisci o ti piace indossare il rossetto rosso, tendi ad aggredire la vita e le situazioni che ti si presentano; sei tendenzialmente una persona autoritaria, nel modo di afferrare la vita. Fai in modo che il tuo parere risulti ascoltato sempre, e non lasci spesso l’ultima parola. Ti piace prendere le cose di petto, per dirla in poche parole!

RISPOSTA B: Se ti piace usare un lipgloss, ti piace in linea di massima farti vedere, e prendere in mano le situazioni, ma mai in modo forte. Sai dosare le tue esternazioni, ma senza mai eccedere, sai farti sentire e dire la tua, ma quando serve sai essere mansueta; in particolare questo si riflette con il partner, sei accondiscendente quanto basta, ma senza mai smettere di brillare!

RISPOSTA C: Se non usi spesso i rossetti, ma ami curare le tue labbra applicando solo un pò del classico burro di cacao, sei tendenzialmente remissiva. L’essere molto disponibile è una grande dote nelle persone, e tutti ti apprezzano per questo, ma attenzione a non essere eccessivamente remissiva, per non rischiare di sparire mettendo in primo piano sempre e solo gli altri. Il burro di cacao cura le tue labbra, ma ogni tanto fai risaltare la tua bellezza, te lo meriti!