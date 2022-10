Sembra un film dell’orrore ma in realtà è l’ultimissima tendenza del mondo del make up: da brividi

Sembrerebbe un film dell’orrore, ma questo make up da brividi non è altro che l’ultima tendenza del momento.

Siamo nel momento dei nuovi trend della stagione, e quest’ultimo lascia davvero addosso…i brividi!

La nuova stagione è arrivata, e con essa le nuovissime tendenze, che spopolano come sempre sul web ed attirano migliaia di utenti ed appassionati.

Spider Eyelashes, il make up…mostruoso

Si chiamano Spider Eyelashes, anche dette semplicemente Spider Lashes, e sebbene arrivino da lontano, sono il trend del momento nell’ambito del make up.

La moda si occupa molto delle ciglia, e moltissime persone sono davvero ossessionate, con la voglia di averle sempre molto lunghe e ben curate. Negli anni i trend anche qui sono cambiati, ed ora quello in voga è davvero particolare: sono le ciglia a ragno, e sul web sono un trend davvero al top.

Le Spider Eyelashes, si chiamano così, non sono state inventate adesso ma esistono da anni, ma la moda 2022 le vede con un taglio che somiglia più ai manga giapponesi. I social, in particolare TikTok e Instagram, sono invasi di tutorial che rimandano ai personaggi manga e alla particolare forma delle ciglia a ciuffetti che sfoggiano da sempre.

Il Team Clio spiega che realizzare questo effetto sulle ciglia normali è molto difficile, perché bisogna creare dei ciuffetti più lunghi alternati a quelli più corti, ed una asimmetria che naturalmente è difficile riprodurre; il metodo per poterlo fare nel modo più preciso e veloce, è utilizzando le ciglia finte, con l’ausilio di una pinzetta. Applicando i ciuffetti di ciglia alternandoli a piacimento, sarà possibile avere l’effetto spider, da completare con un mascara allungante e volumizzante.

Il Teamclio ci suggerisce, tra i mille tutorial online, quello del video caricato sul suo canale TikTok dalla star Selena Gomez, che ricrea l’effetto spider con mascara e pinzetta sulle propria ciglia naturali. Nel video, la tecnica che sembra più utile per separare le ciglia, è quella di dare una prima passata di mascara sulle ciglia superiori con un movimento a zig zag.

Il movimento a zig zag servirà a separarle il più possibile, per poi affidarsi alla pinzetta per definire e unire con precisione i ciuffetti che si creano, modellando a piacere. La pinzetta è un attrezzo quindi indispensabile, anche se questo lavoro sulle ciglia naturali risulta più complicato e di precisione. Attenzione a far asciugare il mascara quando le ciglia sono divise a piacimento, altrimenti seccandosi nella maniera non giusta, vi metterà in condizioni di doverlo togliere e procedere da capo.