TikTok a rischio chiusura, la novità fa tremare gli utenti del social più amato

Gli utenti di Tik Tok stanno tremando perchè uno dei social più amati dagli utenti potrebbe essere in pericolo.

Il social potrebbe essere messo a rischio da una novità, che è già una realtà.

Tik Tok è un social network cinese, lanciato nel settembre 2016, inizialmente con il nome di musical.ly. Attraverso l’app, gli utenti possono creare brevi clip di durata variabile ed eventualmente modificare la velocità di riproduzione, aggiungere filtri, effetti particolari e suoni ai loro video.

Tik Tok rischia di chiudere

Una nuova applicazione sta emergendo nel mondo dei social network e rischia di far scomparire Tik Tok. BeReal è un’app di condivisione di foto in cui una volta al giorno, ad un’ora casuale, ad ogni utente viene inviata una notifica per pubblicare una foto dell’ambiente circostante entro un lasso di tempo di 2 minuti.

Non è possibile aspettare il momento divertente della tua giornata o trovare una foto perfetta sul rullino fotografico, poiché BeReal ti invia direttamente la notifica ed entro 2 minuti puoi pubblicare uno scatto.

Su BeReal non ci sono like, follower o filtri, ma puoi vedere le foto di tutti gli altri solo dopo aver pubblicato le tue. Quindi, se vuoi scorrere le foto dei tuoi amici, devi condividere la tua per primo. Ovviamente, il fatto che ci sia la doppia fotocamera, significa che la persona sarà senza filtri, magari in vestaglia o accappatoio, struccata e con i bigodini in testa.

BeReal non ha influencer, poiché l’app scansiona i tuoi contatti, invitandoti a “fare amicizia” con persone i cui dettagli sono già nel tuo telefono cellulare, ovvero persone che conosci nella vita reale. A differenza di un seguito su Instagram, un’amicizia BeReal è uno scambio a due vie, che risale ai tempi di Internet, quando era il tessuto connettivo per amici e familiari, prima che i social media venissero cannibalizzati dagli algoritmi del marketing.

BeReal è l’app gratuita più scaricata nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Australia ad agosto, ed è la testimonianza di un desiderio per la vita online che riguarda la connessione anziché la confezione.

L’App è nata nel 2020 da due ragazzi francesi: Alexis Barreyat e Kévin Perau. Dopo avere avuto un discreto successo in Francia è esplosa questa estate negli Stati Uniti, soprattutto nei campus universitari. Ad oggi, la piattaforma è riuscita a raggiungere 10 milioni di utenti attivi ogni giorno.